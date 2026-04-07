“Il Vangelo di Giuda”, un bambino di Castrolibero nel cast

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Il giovane Samuele Crocco di Castrolibero interpreta Gesù da bambino nel film “Il Vangelo di Giuda”

CASTROLIBERO – Anche Castrolibero nel film “Il Vangelo di Giuda”: tra i protagonisti il giovane Samuele CroccoC’è anche un volto giovane di Castrolibero nel nuovo film “Il Vangelo di Giuda”, diretto dal regista Giulio Base e attualmente in proiezione nei cinema di tutta Italia. Tra i protagonisti della pellicola figura infatti Samuele Crocco, giovane talento castroliberese che interpreta Gesù da bambino, personaggio chiave nello sviluppo narrativo del film. Una presenza delicata ma centrale, che diventa snodo fondamentale nella costruzione della storia.

Samuele ha coltivato la sua passione per la recitazione sin da piccolo, riuscendo a portare sullo schermo una interpretazione intensa, capace di unire profondità emotiva e semplicità espressiva. La sua performance contribuisce in modo significativo all’equilibrio del racconto, offrendo uno sguardo puro e simbolico all’interno di una narrazione complessa. Il film, uscito nelle sale il 2 aprile 2026, propone una rilettura originale della figura di Giuda Iscariota, raccontando la storia della Passione da un punto di vista inedito e profondamente umano.

A impreziosire ulteriormente la pellicola è la presenza di Giancarlo Giannini, autentica icona del cinema italiano, che con la sua interpretazione conferisce autorevolezza e profondità all’intero impianto narrativo. Accanto a lui, un cast internazionale di grande rilievo: Rupert Everett, Paz Vega, Tomasz Kot, Abel Ferrara, John Savage e Darko Peric, che contribuiscono a dare forza e respiro internazionale all’opera.

“Il Vangelo di Giuda” si distingue per la sua capacità di affrontare temi universali come il destino, la colpa e la fede, offrendo una lettura nuova e coraggiosa di una delle figure più controverse della storia. Un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Castrolibero, che vede uno dei suoi giovani talenti partecipare a una produzione cinematografica di respiro nazionale e internazionale.