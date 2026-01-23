Italia Dance Tour, tappa in Calabria: Michelle Ballerino sale sul podio

1 minuto per la lettura

Otto mesi di allenamento, un cuore che batte al ritmo di samba e rumba e la sua prima competizione ufficiale nella tappa calabrese dell’Italia Dance Tour: Michelle Ballerino conquista giudici e pubblico.

MONTALTO UFFUGO – La pista esplode di applausi. Al centro, una giovane ballerina di Montalto Uffugo con il cuore che batte a ritmo di samba e rumba. È Michelle Ballerino, 16 anni appena compiuti, che alla sua prima competizione ufficiale conquista il podio e lascia tutti senza fiato. Otto mesi di studio trasformati in un debutto che promette scintille.

Italia Dance Tour, tappa in Calabria: Michelle Ballerino conquista il podio

All’Italia Dance Tour – tappa Calabria, riconosciuta da ProMoDanza e FIDESM (Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali), Michelle ha fatto vibrare la sala. La rumba, lenta e sensuale, racconta emozioni che solo chi sente scorrere la musica nel sangue può trasmettere. La samba, esplosiva e frizzante, incendia la pista e il pubblico, travolgendolo con energia e ritmo. Il latino-americano comunica gioia, ardore e vita, trasformando il parquet in un palcoscenico di adrenalina e fascino irresistibile. Chi osserva non può restare fermo: è un richiamo al ritmo, un invito a lasciarsi travolgere dalla danza.

Dietro il sorriso e la grinta di Michelle ci sono ore di allenamento nella Dirty Dance Academy, guidata dai maestri Ilaria e Romeo Renne, che hanno trasformato passione e disciplina in arte. La giovane ballerina ha dimostrato che il ballo latino-americano non è solo tecnica: è emozione, presenza scenica, capacità di catturare lo spettatore. Il suo cammino è appena iniziato, ma chi l’ha vista muoversi sa già che il suo viaggio promette un tourbillon di applausi.