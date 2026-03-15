Partecipa al contest de l’Altravoce Il Quotidiano e Peperoncino Jazz Festival per andare al concerto di The Cream of Clapton

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Partecipa al contest lanciato in collaborazione da l’Altravoce Il Quotidiano edizione Calabria e Peperoncino Jazz Festival per ottenere 2 biglietti per andare al concerto di The Cream of Clapton

Ecco cosa fare per assicurarsi due biglietti per il concerto The Cream of Clapton, l’omaggio che celebra uno dei più grandi geni del rock di tutti i tempi: Eric Clapton, in programma il 27 marzo al Teatro Auditorium Unical di Rende. L’Altravoce il Quotidiano in collaborazione con Peperoncino jazz festival mette a disposizione dei lettori due biglietti al giorno per assistere al concerto. Per sei giorni a partire da lunedì 16 marzo sull’edizione cartacea de l’Altravoce il Quotidiano e sulla copia replica digitale acquistabile qui il lettore troverà una domanda musicale a cui rispondere. Basterà mandare una mail con la risposta esatta per aggiudicarsi due biglietti per il concerto.

L’indirizzo mail a cui inviare la risposta è peperoncinojazz@quotidianodelsud.it. Le mail dovranno essere inviate dalle 15 alle 16 del giorno di pubblicazione della domanda. La prima mail che in questo arco di tempo arriverà al nostro indirizzo di posta otterrà i due biglietti. Farà fede l’orario di ricezione della mail. L’iniziativa andrà avanti fino al 21 marzo. Ogni giorno saranno a disposizione dei lettori, che daranno la risposta giusta, due biglietti per il concerto. Ogni lettore potrà aggiudicarsi al massimo una coppia di biglietti. Nella mail andranno indicate anche le generalità del lettore. Chi ottiene i biglietti riceverà un attestato da consegnare al botteghino la sera del concerto e che consentirà di accedere all’evento musicale.