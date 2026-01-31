Sanremo 2026: con Aiello, Brunori e Savino, Calabria protagonista al Festival

2 minuti per la lettura

Anche in questo Festival di Sanremo 2026 c’è un po’ di Calabria. Lo scorso anno con Brunori Sas, la regione è stata protagonista nella kermesse canora, e quest’anno invece, sembrava passare in sordina. E invece sarà ben rappresentata anche in questa 76esima edizione con conduttori, cantanti ospiti nella serata delle cover e dei duetti e autori dei testi dei brani in gara.

NICOLA SAVINO

È oramai nota la presenza di Nicola Savino al Festival di Sanremo. Carlo conti ha affidato al conduttore di origini calabresi, la conduzione del Dopofestival che quest’anno tornerà alle origini, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Nicola Savino è un conduttore e speaker radiofonico molto apprezzato e non ha mai nascosto l’amore per la sua città d’origine, Cosenza, e il suo tifo rossoblù. Spesso ha mostrato anche in diretta tv di seguire le partite del Cosenza Calcio dal suo tablet e in radio cita continuamente la sua regione con amore e ironia.

BRUNORI SAS

Lo scorso anno ha inorgoglito tutti i suoi conterranei raccontando la sua Calabria tra conferenze stampa, aneddoti sui social e soprattutto citandola nel suo brano “L’albero delle noci”. Terzo posto al Festival di Sanremo, Brunori Sas è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione. Qualcuno lo voleva in gara anche quest’anno ma sembrava impossibile rivederlo sul palco dell’Ariston. Eppure, ecco che spunta tra gli ospiti della serata cover e duetti di venerdì 27 febbraio. Brunori Sas canterà ospite di Maria Antonietta e Colombre il celebre brano di Jimmy Fontana “Il mondo”.

AIELLO

Ma la serata delle cover vedrà protagonista sul palco dell’Ariston anche un altro calabrese: Aiello. Le previsioni lo davano in gara anche quest’anno (la sua prima e unica partecipazione al Festival di Sanremo fu nel 2021 con il brano “Ora“; ndr), eppure nella lista dei cantanti svelata da Conti lo scorso dicembre, il suo nome non c’era. Invece Aiello ci sarà e stavolta canterà in duetto con Leo Gassman sulle note di “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. Cantautore cosentino, ha sempre inserito all’interno delle sue canzoni, aneddoti, immaginari e influenze musicali della sua terra alla quale, nonostante l’abbia lasciata sin da giovanissimo, si dice legato visceralmente.

FIAT 131

È passato inosservato un nome tra gli autori dei brani in gara in questo Festival di Sanremo 2026. Eppure, tra chi ha contribuito alla scrittura delle 30 canzoni c’è anche un calabrese. Lui è Alfredo Bruno, in arte Fiat 131 che ha firmato il brano “Qui con me” (assieme a S. Brancale, C. Avarello, N. Bruno, F. Barnaba e S. Mineo; ndr) con il quale Serena Brancale gareggerà al Festival.