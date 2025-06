La tv si innamora della Calabria: boom di produzioni in regione

6 minuti per la lettura

Rai, Mediaset, ma anche La7 e Sky. Senza dimenticare le piattaforme streaming. La tv approda in Calabria con produzioni e format diversi, reality show compresi: ecco dove e quando

CANALE che vai, Calabria che trovi. Perché una volta la Calabria in tv, al netto dei telegiornali, la incontravi più che altro nelle trasmissioni itineranti, “alla scoperta del Paese”.

Oggi a quelle – che continuano a raccontare la Calabria, dal mare alla montagna, dall’arte alla tavola – si stanno aggiungendo, con il supporto della Calabria Film Commission, decine di produzioni diverse, che coprono i canali generalisti tradizionali, le piattaforme di streaming, la radio. Reality show compresi.

Poche settimane fa ha concluso le riprese, ad esempio, “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game di Rai2 condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli. Vip contro Nip – personaggi noti contro concorrenti non famosi – che si fronteggiano divisi in due squadre, testando la propria capacità di adattamento davanti a sfide che li costringeranno a decisioni imprevedibili. Lamborghini e Fubelli dal castello di Rocca Imperiale

La risposta Rai a Pechino Express, ma restando in Italia. Le riprese sono partite da Rocca Imperiale per spostarsi poi sul Tirreno cosentino, scender giù a Tropea e Scilla e fare anche un salto sul Treno della Sila. Il programma – realizzato nell’ambito della convenzione tra Regione Calabria e Rai, sostenuta con i fondi Ue per la promozione turistica – esordirà in autunno, in prima serata.

VIAGGIO NEI SENTIMENTI O REALITY DELLE CORNA: APPRODA IN CALABRIA TEMPTATION ISLAND

Non di sola Rai, però, vive la Calabria televisiva. E così, ecco un altro reality ma stavolta sull’ammiraglia delle reti Mediaset, Canale 5. Parliamo di ‘Temptation island’, fenomeno della tv pop degli ultimi anni, che ha lasciato la Sardegna e il lussuoso resort di di Santa Margherita di Pula, l’Is Morus Relais, di recente messo in vendita. Dopo undici edizioni in Sardegna la produzione ha preso armi, bagagli e falò di confronto per traslocare sulle coste calabresi. A Guardavalle Marina, per essere precisi, al Calalandrusa Resort, immerso nel verde e affacciato sul mar Jonio.

Il format è noto anche a chi non lo vede: sei o sette coppie non sposate e senza figli che vengono separate ed esposte a ‘tentazioni’, per metterne alla prova amore e fedeltà. La produzione lo racconta come un «viaggio nei sentimenti», per i telespettatori è il “reality delle corna”. Ma che sia o no il prodotto oggi simbolo della tv trash, per le regole del mercato televisivo poco importa perché gli ascolti, anche dopo tredici edizioni, continuano a dar ragione ai produttori (la Fascino di Maria De Filippi, insieme alla Banijay Italia).

IL REALITY AL VIA IL 3 LUGLIO ED È GIÀ VETRINA

L’ultima edizione si è chiusa con una media di 3 milioni 722mila telespettatori, pari a uno share del 31,82%, che sale al 64,67% se si considera la fascia 15-19 anni. Senza contare il flusso di contenuti, post, reaction che alimenta sui social. La Calabria ci guadagnerà? Intanto cominciano a fioccare articoli sui blog di viaggio che invitano a scoprire «la nuova affascinante location di Temptation Island 2025, un angolo incantevole della Calabria pronto a stupire grazie alle sue bellezze mozzafiato e alla sua atmosfera unica». L’appuntamento in tv, intanto, è per il 3 luglio su Canale 5: si prevedono 6 puntate e 7 coppie. Intanto non è mancato anche il fuoriprogramma: lo yacht della trasmissione è affondato a poca distanza dal resort, dopo aver urtato probabilmente un relitto sommerso. Danni ingenti, ma per fortuna nessun ferito.

Dai reality ai talent e alle piattaforme di streaming. Italia’s got talent, lo show prodotto da Disney Plus, ha scelto Catanzaro ad aprile per le prime audizioni del programma. La prima puntata sarà disponibile dal 5 settembre 2025.

DA BALLANDO CON LE STELLE AI PROGRAMMI DI SCOPERTA

E poi c’è “Ballando con le stelle”. La Regione Calabria è stata partner della trasmissione del sabato sera di Rai1 nelle ultime due edizioni, ha ospitato i casting di ‘Ballando on the road’ e offerto scenografie naturali alle esibizioni di ‘Ballando con te’. Ancora in casa Rai, ma ci proiettiamo al prossimo autunno, quando è prevista la messa in onda di Sandokan, remake con Can Yaman, girato anche in Calabria, tra Lamezia – nell’area degli studios – e Isola Capo Rizzuto.

Il set di Sandokan Per la tv di Stato, poi, la Calabria ospita con una certa frequenza le troupe di Linea Verde, Linea Blu, Linea Bianca, Geo&Geo (quattro puntate nei mesi scorsi), Alle falde del Kilimangiaro, Unomattina, Camper, Bellitalia. Con l’avvio del palinsesto estivo spazio anche a Linea verde sentieri e Linea verde estate.

Ci sono già due puntate in produzione, che andranno in onda nelle prossime settimane e sono dedicate al Pollino e alla Valle del Neto, con un focus sulla ciclovia dei parchi. I riscontri in termini di ascolti? Più che positivi, visto che si oscilla – dati 2024 – tra il 10 e il 22%, numeri di tutto rispetto per programmi della fascia mattutina e pomeridiana. Il picco lo scorso novembre, quando Linea verde fece il 22% di share con oltre 2,5 milioni di telespettatori.

E poi c’è lo show per eccellenza, il Capodanno Rai, ospitato nelle ultime due edizioni a Crotone e Reggio Calabria e pronto al tris, il prossimo 31 dicembre, sempre nell’ambito della convenzione siglata tra Regione e tv di Stato.

ZAPPING TRA MEDIASET, LA7 E SKY

Ma lasciamo di nuovo la Rai e facciamo zapping invece su Mediaset. Su Canale 5, nelle prossime settimane, troveremo la Calabria su X-Style, rotocalco tv di costume e moda. E poi c’è E-Planet, il magazine green di TgCom24 che ha dedicato una produzione alla ciclovia dei parchi. E La7? Ha visto la Calabria protagonista della prima puntata, lo scorso dicembre, di ‘Bell’Italia in viaggio’, programma condotto dall’attore Fabio Troiano, che ha fatto visita ai Bronzi di Riace, esplorato la Locride – dai Calanchi di Palizzi ai borghi di Stilo e Gerace fino alla villa romana di Casignana – per chiudere dal Musaba di Mammola. Nelle stesse settimane la Calabria era anche su Like, il magazine di moda, viaggi e innovazione di La7. La scorsa estate invece su Sky abbiamo visto il Magna Graecia Film Festival, con lo speciale ‘Federico Buffa incontra Platini’.

E oltre confini? Rai International ha dedicato alla Calabria cinque puntate di Italiana tv magazine, nel 2024 e nel 2025, in onda in 30 Paesi.

C’è poi anche la radio. “Io Chiara e il green”, “Non è un paese per giovani”, “Decanter” e “Caterpillar” sono solo alcune delle trasmissioni di RadioRai che hanno ospitato la Calabria.

IL CINEMA TRA SET, SALE E PIATTAFORME STREAMING

Infine, il cinema. Al momento la regione ospita due set, entrambi a Crotone. Uno è dedicato alle riprese del film ‘Il mestiere’, con Luigi Lo Cascio. L’altro è per una produzione Papermoon per la tv. In corso in regione anche le riprese di un documentario musicale, firmato da Giorgio Verdelli. Nei prossimi giorni si presenta il corto del regista cosentino Andrea Belcastro.

Chiudiamo questa carrellata non esaustiva di set e produzioni made in Calabria con due recentissime uscite al cinema: ‘U. S. Palmese’ dei Manetti Bros. e “Hey Joe” con James Franco. Quest’ultimo film, per la regia di Claudio Giovannesi, nelle scorse settimane è approdato sulle piattaforme di streaming, su Sky e Netflix (e qui è stato tra i dieci film più visti).