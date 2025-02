Promozione B: Stillitano in vetta alla Top Ten numero 19

3 minuti per la lettura

Nella giornata numero 19, la Top Ten di Promozione B saluta la prima posizione di Francesco Stillitano. Le parate compiute in casa del Melito rappresentano un valore aggiunto al rendimento tenuto finora dal portiere della Virtus Rosarno. Da diverse stagioni a questa parte è puntualmente presente nella graduatoria dei migliori e questo significa molto. Il Quotidiano del Sud con la Top Ten premia il rendimento prima ancora che gli exploit di giornata. E dal punto di vista della costanza, l’estremo difensore di Gioia Tauro, in organico alla Virtus Rosarno, è una certezza da anni. Spettacolari le sue parate. Totale l’affidabilità che dà al reparto. Un trascinatore. E per Stillitano questa è, fra l’altro, la seconda vittoria settimanale nella Top Ten del Quotidiano.

Giorgiò e Cesana completano il podio della Top Ten dietro Stillitano

Virtus Rosarno capolista da sola, anche grazie alle parate di Stillitano, leader Top Ten numero 19 del girone B di Promozione. Alle sue spalle ecco Giorgiò della Deliese. Da diverse partite a questa parte prestazioni di spessore per il dinamico calciatore reggino. Tutta la Deliese targata Parentela sta facendo bene: sette risultati utili di fila, con Giorgiò spesso e volentieri protagonista. In una classifica cortissima e dalle sorprese continue, spicca l’Atletico Maida. La formazione di Stranges vola in alto anche grazie alla doppia prodezza sotto porta di Cesana, il quale completa il podio della nostra Top Ten. A seguire ecco due portieri. Pratticò si conferma sprecato per la categoria. La Pro Pellaro pareggia con l’Africo e lui fa buona guardia. Salvatore Piccolo è invece il baluardo difensivo di un Capo Vaticano che esce indenne, e con qualche rimpianto, da Gioiosa. Premiamo la costanza di rendimento e Piccolo raccoglie sei punti. D’altronde la sua squadra è in serie utile da cinque giornate, nelle quali ha subito appena due reti. Nella Top Ten c’è quindi spazio per il micidiale tandem offensivo del Bianco, formato da Simigliani e da Lupo. Bene Gligora dell’Africo. In tema di alto rendimento, Bigongiari del San Nicola Chiaravalle è una garanzia e lo stesso vale per l’esterno Chiarello del Capo Vaticano.

Classifica generale: Piccolo in seconda posizione

Nella giornata in cui un portiere, Francesco Stillitano, è il leader settimanale della Top Ten di Promozione B, nella classifica generale c’è il balzo in avanti di un altro estremo difensore. Alle spalle del leader Cavajal del Val Gallico con 45, ecco Salvatore Piccolo con 44. Il portiere del Capo Vaticano scavalca il difensore Ghergo dello Stilomonasterace, terzo a quota 42. In quarta posizione sale Simigliani del Bianco con 35, davanti a Raso della Virtus Rosarno con 34, Gullo dell’Atletico Maida con 32, Sapone della Pro Pellaro con 30, Bargas del Gioiosa Jonica con 29. A chiudere la Top Ten generale di Promozione B ecco Alvarez della Virtus Rosarno e Galluzzo della Bovalinese con 27.