Francesco Granata: un veterano fra i Dilettanti di Calabria

Ha compiuto da poco 37 anni e Francesco Granata è ovviamente un veterano del calcio dei Dilettanti in Calabria. Passano le stagioni, ma lui rimane sempre una garanzia. Lo accompagna una voglia matta di giocare e di divertirsi. Allo stesso tempo sa come gestirsi e stare in campo. Da difensore centrale ne ha fermati tanti e continua a fermarne ancora, anche adesso, con la maglia del Trebisacce, al comando del girone A di Promozione. È lui, Francesco Granata, il leader scelto per la Top Ten settimanale. Fare gol alla squadra di Malucchi è sempre complicato. Non a caso è rimasta imbattuta in 11 gare di campionato. E con 12 gol al passivo ha anche la migliore difesa. Meriti di tutti, ovviamente, perché i Delfini hanno dei meccanismi ben collaudati. Merito anche del reparto arretrato, dove si punta pure sull’esperienza di Francesco Granata. Il difensore nato a Corigliano il 2 febbraio del 1988 ha un’onorata carriera alle spalle. È uno dei protagonisti dei Dilettanti di Calabria: 6 promozioni all’attivo e non solo. Nelle ultime sette stagioni sempre tornei di vertice e mai sotto il terzo posto. Con il passare degli anni aumentano le soddisfazioni. E finché continua a offrire queste prestazioni, può giocare per molti anni ancora. Intanto eccolo in vetta alla Top Ten settimanale del Quotidiano, che premia appunto il rendimento, con un punteggio a scalare ai migliori dieci. I punti acquisiti ogni settimana si sommano e vanno a formare la graduatoria generale.

Fra i Dilettanti di Calabria spiccano Tassoni e Chiappetta assieme a Francesco Granata

È una fase felice, fra i Dilettanti di Calabria, per Francesco Granata, al comando del campionato con il Trebisacce. Ma stanno facendo bene altri due protagonisti del girone A di Promozione. Carlo Tassoni è sicuramente un lusso per la categoria. Si è calato bene nella parte e sta dando una grossa mano di aiuto al Mesoraca, fra le note liete di questo campionato. Il team di Varacalli è fra le big. E poi c’è Nicolas Chiappetta. Il giovane centrocampista dello Scalea è una gran bella realtà del torneo. Mister Germano ripone grande fiducia in lui ed è ripagato costantemente da brillanti prestazioni. Già 21 presenze e 4 reti per Chiappetta, lanciato fin dall’inizio, bisogna riconoscerlo, da Nicola Mandarano.

Conferme e novità

I Dilettanti di Calabria hanno in Francesco Granata uno dei protagonisti del girone A di Promozione. Ma non è il solo. Intanto c’è Marcello Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi, in grado di toccare la doppia cifra. Ci è quasi vicino, alla doppia cifra, Bubacar Jamanca del Cotronei, altra squadra che sta facendo benissimo. Graziadio dell’Altomonte è una piacevole conferma. Il suo lo porta sempre a casa. E lo stesso vale per il portiere Vijande del Campora: quando è in giornata non lo superi. Il giovane Deodati continua a crescere a Sersale. A proposito di difensori che valgono: Liviera Zugiani sta contribuendo fortemente alle fortune del Mesoraca. Infine Lonetti del Cotronei: menzione doverosa per un campionato sopra le righe.

Chiappetta è il nuovo leader della classifica generale

Ci sono alcune novità nella graduatoria generale della Top Ten. Intanto c’è un nuovo leader, che risponde al nome di Nicolas Chiappetta. Il giovane calciatore dello Scalea guida la classifica con 40 punti. Alle sue spalle un agguerrito terzetto formato da Colosimo del Mesoraca, Furiato del Trebisacce e Pellegrino della Plm Morrone. Vicinissimo al podio, con 37 punti, c’è adesso Tassoni, difensore del Mesoraca. Un altro difensore spicca nella Top Ten: è il già citato Francesco Granata del Trebisacce. Per lui sesto posto con 35 punti davanti a Caruso dell’Altomonte con 33. Sale in ottava posizione Percia Montani della DB Rossoblù con 32 punti. Completano la Top Ten Wallingre del Cotronei con 29 punti e Amendola della Plm Morrone con 28.

