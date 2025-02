Promozione A: Michele Salerno del Mesoraca in vetta alla Top Ten

3 minuti per la lettura

La 22ª Top Ten del girone A di Promozione è all’insegna della gioventù e in particolare di Michele Salerno del Mesoraca. Il giovane classe 2005 continua a offrire prestazioni di rilievo. Un aspetto, quest’ultimo, che sta alla base della nostra Top Ten dove, lo ripetiamo, non si guarda solo al singolo exploit, quanto soprattutto, al rendimento tenuto nel corso della stagione. Sotto quest’ultimo aspetto, Salerno è una garanzia e con mister Varacalli sta completando il suo percorso di crescita. Esterno dinamico e affidabile, rispetta puntualmente le consegne e si può dire che giochi quasi con la calma di un veterano. D’altronde ha finora collezionato 74 presenze in Promozione fra Cutro prima e Mesoraca dopo. Può giocare anche a centrocampo e alle sue spalle ha il Settore giovanile con Polisportiva Cutro e Academy Crotone. L’anno scorso non ha saltato alcuna partita e anche quest’anno è uno dei punti fermi del Mesoraca, attuale vice capolista del torneo. A Michele Salerno vanno così i 10 punti che spettano al migliore della settimana. Ed è il terzo giocatore del Mesoraca a vincere la Top Ten di giornata, dopo Tassoni e Gaspar.

Nella Top Ten vinta da Michele Salerno del Mesoraca sprinta anche Deodati

Un altro giovane in evidenza nella Top Ten di Promozione A numero 22 vinta da Michele Salerno del Mesoraca. Si tratta di Antonio Deodati, giovane attaccante classe 2008 del Sersale. Scuola Catanzaro, già 16 gare finora con 5 reti all’attivo. Un bel prospetto, da tenere d’occhio. Bene ha fatto il Sersale a puntare su di lui e a dargli fiducia. I risultati con mister Torchia in panchina arrivano lo stesso e la cosa rende il tutto ancora più soddisfacente. A completare il podio della 22ª Top Ten di Promozione A ecco Maximiliano Sbrissa del Trebisacce. Al di là del gol (il 3° stagionale) per il difensore argentino l’ennesima prestazione di sostanza. Quindi nella nostra classifica dei migliori c’è spazio per il centravanti Diego Surace del Malvito: 7 presenze e 7 reti. Un acquisto di rilievo. La conferma di essere un bomber implacabile. Bene Nesticò del Sersale: contribuisce anche lui a stendere una DB Rossoblù Luzzi in crisi. Non poteva mancare Gaspar del Mesoraca: quando è in giornata, non ce n’è per nessuno. Perez del Campora è un altro che sa fare la differenza in questo torneo. Quindi della Juvenilia Roseto premiamo Tomas Ferrarezi: 21 presenze finora e grande affidabilità. Torna a far punti Amendola della Plm Morrone e una menzione la merita anche Orsino del Malvito, fra i più brillanti contro l’Amantea.

Classifica generale: la lotta continua

Nella giornata in cui è Michele Salerno il leader della Top Ten di Promozione A numero 22, la classifica generale presenta poche novità. Nicolas Chiappetta dello Scalea è sempre in vetta con 40 punti. Alle sue spalle un terzetto formato da Colosimo del Mesoraca, Furiato del Trebisacce e Pellegrino della Plm Morrone con 39. Tassoni del Mesoraca è quinto con 37 punti e precede Granata del Trebisacce a 35 e Simone Caruso dell’Altomonte a 33. Resta fermo Percia Montani della DB Rossoblu Luzzi a 32, mentre a quota 30 salgono Amendola della Plm Morrone e Sbrissa del Trebisacce. Quest’ultimo chiude la Top Ten generale ed è il terzo calciatore della capolista fra i migliori dieci del torneo, in base alla classifica di rendimento del Quotidiano del Sud.