Carlo Tassoni difensore da Top Ten nel girone A di Promozione

3 minuti per la lettura

Ha giocato una stagione sopra le righe e il rendimento di Carlo Tassoni non è sfuggito all’occhio vigile della Top Ten di Promozione A. Il difensore del Mesoraca ha conseguito il 3° posto nella classifica del Quotidiano del Sud. La sua presenza nelle zone alte della graduatoria legata al rendimento conferma, per l’ennesima volta, la grande attenzione nell’analizzare i campionati da parte nostra. E ribadisce anche la possibilità per chiunque di stare nella Top Ten, a prescindere dal ruolo. «Infatti questa è per me una grande soddisfazione – ci dice Carlo Tassoni – perché di solito sono i bomber a prendersi la scena. Sono felice per aver ottenuto questo riconoscimento e mi fa piacere registrare la scrupolosità e l’attenzione con la quale chi ha redatto la Top Ten ha seguito il girone A di Promozione». Il difensore catanzarese è arrivato vicinissimo al primo posto, conseguito da Alessio Colosimo, suo compagno di squadra «e vincitore con merito – afferma Tassoni – per la grande stagione disputata».

Tiziana Aceto, redattrice de l’Altravoce Quotidiano del Sud, premia Carlo Tassoni

A Mesoraca una stagione al Top per Carlo Tassoni nel girone A di Promozione

Si diceva di un’annata sopra le righe da parte di Carlo Tassoni: per lui 9 nomination settimanali nella Top Ten e una vittoria di giornata. Per due settimane è rimasto anche in vetta alla classifica generale, rimanendo in corsa fino alla fine per la vittoria nella graduatoria stilata dal Quotidiano del Sud. Ogni settimana sul nostro sito è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo di Promozione, girone A, attribuendo un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento. Per il Mesoraca secondo posto conclusivo e due calciatori nelle prime tre posizioni della Top Ten. «Stagione di grande rilievo da parte nostra – afferma Carlo Tassoni – anche se resta tanto rammarico. Abbiamo concluso il torneo al secondo posto, a -1 dal Trebisacce, e poi ci siamo arresi nella finale play off. Sono comunque contento del percorso compiuto». Classe 1994, Carlo Tassoni ha giocato tutte e 31 le gare ufficiali fra campionato e play off del Mesoraca.

Dedica e futuro

Il difensore catanzarese rivolge un sentito “grazie” al Quotidiano del Sud per il premio e «tanti complimenti per la bella iniziativa». Quindi ecco la dedica: «Innanzitutto alla mia compagna e a mia figlia: le persone più importanti, che mi stanno costantemente vicino e mi sostengono. Poi rivolgo un pensiero a mister Varacalli: mi ha sempre dato grande fiducia». In merito al futuro, così Carlo Tassoni: «Dopo sei anni a Sersale, per la prima volta ho giocato con il Mesoraca e mi sono trovato benissimo. Società seria, ottimo ambiente. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Per quanto riguarda il prossimo anno ci sono alcune incognite. Se dovessero risolversi, non avrei problemi a rimanere. Vediamo».

LEGGI ANCHE: Top Ten Promozione A: Carlo Tassoni in vetta dopo la prima giornata di campionato