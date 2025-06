Paolo Pellegrino al 2° posto nella Top Ten di Promozione A

3 minuti per la lettura

Vola da un palo all’altro: un super portiere, Paolo Pellegrino, in vena di prodezze nel girone A di Promozione e al 2° posto nella Top Ten del Quotidiano del Sud. La nostra classifica di rendimento lo ha visto protagonista fin dalla prima giornata. Per lui tante belle parate con la maglia della Plm Morrone. Una stagione superlativa, probabilmente la migliore della sua carriera. Per Pellegrino l’esperienza al Cosenza e oltre 100 presenze in Serie D con Taranto, Palmese e Ragusa. Fra i Dilettanti varie avventure e nella stagione 2024/25 eccolo in gran bella evidenza con la Plm Morrone nel girone A di Promozione. Il suo rendimento, sempre elevato, lo ha portato a conquistare la 2ª posizione nella Top Ten del Quotidiano del Sud. Ogni settimana sul nostro sito è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo di Promozione, girone A, attribuendo un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento.

Promozione A: un secondo posto che vale per Paolo Pellegrino

Il portiere della Plm Morrone è arrivato al secondo posto nella Top Ten del girone A di Promozione, a quota 60 punti, ad appena 2 lunghezze di distanza dal vincitore Colosimo del Mesoraca. Una lotta serratissima e tanta incertezza fino all’ultimo. «Per me è una bellissima soddisfazione – così Paolo Pellegrino – anche perché quello edizione 2024/25 è stato un torneo molto complicato. Un girone A competitivo e con tanti protagonisti in campo. Essere stato in corsa per la prima posizione è qualcosa che mi gratifica. A livello personale sono ovviamente contento per questo piazzamento conclusivo. È stata una bella competizione, con un Top Ten di alto profilo. Questa seconda posizione rappresenta per me un onore e un piacere. Mi dispiace, a livello di squadra, non essere riusciti a centrare il piazzamento nei play off».

Alfredo Nardi, responsabile Sport del Quotidiano, consegna la targa a Paolo Pellegrino

La dedica e il futuro

Paolo Pellegrino ha sfiorato la vittoria nella Top Ten del girone A di Promozione ma per il portiere della Plm Morrone la seconda piazza rappresenta la conferma di una stagione vissuta da protagonista. Ha disputato 27 partite con la maglia della squadra cosentina. Per lui anche 9 nomination settimanali nella Top Ten del Quotidiano. È stato per due volte al comando della classifica generale e in una circostanza ha vinto la Top Ten della settimana. «Dedico tutto questo alla mia famiglia – aggiunge Paolo Pellegrino – perché ho sempre grande affetto e sostegno. E poi sono padre di due bellissimi bambini e il mio pensiero va a loro, che sono due gioielli, e alla mia compagna, che mi supporta costantemente». E il futuro? «Il calcio rimane una passione e ho tanta voglia di continuare a giocare. Attendo quindi la chiama giusta per riprendere l’attività».

