Eccellenza: nella Top Ten brillante 3° posto per Piero Clasadonte

3 minuti per la lettura

È uno dei calciatori più esperti del torneo di Eccellenza e a conferma di una stagione magica, Piero Clasadonte è riuscito a salire sul podio della Top Ten di Eccellenza. Stagione 2024/25 da incorniciare per il centrocampista del Soriano, autore di un campionato di grande rilievo, nel quale il suo è stato sempre un rendimento elevato. Una costanza che lo ha accompagnato per tutta la stagione, tanto da meritarsi le attenzioni della Top Ten del Quotidiano del Sud. Ogni settimana, a partire dalla prima giornata del campionato, sul sito del Quotidiano del Sud è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo di Eccellenza. A questi è stato attribuito un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento. Sotto quest’ultimo aspetto, come si diceva, grande stagione da parte di Piero Clasadonte. Dopo una lunga rincorsa è riuscito a conquistare la terza posizione nella classifica generale, con 70 punti, appena uno in meno di Romano del Bocale, mentre in vetta con 78 punti ha sprintato Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto.

Stagione da Top Ten per Piero Clasadonte con la maglia del Soriano

Un centrocampista di grande sostanza, con tanta qualità. Piero Clasadonte ha vissuto una annata da incorniciare, conquistando così la targa per la terza posizione nella Top Ten del Quotidiano. «Questo è un riconoscimento che mi gratifica molto e mi rende orgoglioso. Sono contento di quanto fatto nel corso della stagione 2024/25. Condivido questa targa con i miei compagni di squadra, la società dell’Ags Soriano e lo staff tecnico». Classe 1989, calciatore quindi di grande esperienza, a dispetto delle 35 primavere, Clasadonte è stato spesso fra i migliori in campo. Per lui 29 presenze su 31 gare disputate dal Soriano fra campionato e play off. In 9 occasioni è stato presente nella Top Ten settimanale, da lui vinta in una circostanza. «A livello fisico per fortuna è andato tutto bene. Sotto questo aspetto ringrazio lo staff tecnico del Soriano per avermi messo nelle migliori condizioni. Ho giocato tante partite e ho dato una mano di aiuto ai compagni. Il bilancio finale è soddisfacente, sia a livello personale, sia per quanto riguarda la squadra».

Daniela Santelli, responsabile nazionale E.S.S.E. calcio premia Piero Clasadonte

La dedica e il futuro

La conquista della targa per la terza posizione nella Top Ten «è dedicata alla mia famiglia, perché asseconda questa mia passione per il calcio e poi il pensiero va a tutto l’ambiente sorianese». Della squadra vibonese è ormai una bandiera e un leader. Proprio nella stagione 2024/25 ha toccato quota 200 presenze in campionato (247 considerando tutte le competizioni). E sempre nell’annata in corso ha toccato quota 500 presenze in assoluto in carriera. «Il calcio fa parte della mia vita e penso di poter dare ancora tanto in campo. Per quanto riguarda la prossima stagione – conclude Piero Clasadonte – ripartirò dal Soriano e penso proprio che concluderò qui la mia carriera».

LEGGI ANCHE: Piero Clasadonte arriva a quota 500 presenze in carriera