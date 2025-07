Premio Disciplina: il Rende è la squadra più corretta in Eccellenza

2 minuti per la lettura

È il Rende la squadra più corretta e quindi al primo posto nella classifica relativa al Premio Disciplina in Eccellenza. La squadra biancorossa è retrocessa in Promozione, ma alla fine della stagione ottiene un importante riconoscimento, quello appunto di squadra più corretta. Nel redigere la classifica, si tiene in considerazione il comportamento tenuto nel corso della stagione da squadra e staff tecnico, dirigenti e pubblico. Nessuno ha saputo fare in Eccellenza meglio del Rende, capace di vincere questa speciale classifica davanti a Castrovillari e Isola Capo Rizzuto. Il risultato maturato sul campo è stato negativo per la blasonata compagine rendese. Ma questo è un Premio di cui andare orgogliosi.

Non solo Rende: il Premio Disciplina sorride ad altre due realtà fra i Dilettanti

Se il Rende ha vinto il Premio Disciplina in Eccellenza, un plauso va fatto anche per altre due realtà capaci di trionfare in Promozione. Nel girone A è la Plm Morrone la compagine più corretta del torneo edizione 2024/25, davanti ad Amantea e Cotronei. Nel girone B un plauso al San Nicola Chiaravalle, esempio di fair play con la conquista della prima posizione. Alle sue spalle Caraffa e Capo Vaticano.

Premio Disciplina: ecco le vincenti in Prima categoria

Il Cr Calabria ha reso note le classifiche del Premio Disciplina anche per quanto riguarda i quattro gironi di Prima categoria. Le società più corrette sono state: Bisignano (girone A), Cus Cosenza (B), Bivongi Pazzano (C) e Academy Ardore (D). Nel caso del Bivongi Pazzano un gran bel riscatto dopo il penultimo posto nella scorsa stagione, in Promozione. Si è badato soltanto a giocare e oltre alla positiva stagione sul campo (4° posto e partecipazione ai play off) ecco la bella risposta sul piano della correttezza.

La squadra del Bivongi Pazzano

Le altre realtà in cima al Fair Play

Nel campionato di Eccellenza femminile ha vinto il Premio per la Disciplina il Catanzaro. Nel torneo regionale Under 19 ecco le vincenti dei vari gironi: Trebisacce (girone A), Rogliano (B), Sersale (C), Atletico Maida e Vigor Lamezia (D, a pari merito), Città di Soverato (E), Brancaleone (F), Cittanova (G), Reggina (H).

Nel torneo di Seconda categoria Premio Disciplina per Corigliano (girone A), Ceep Villaggio Europa (B), Le Castella (C), Academy Girifalco e Polisportiva Spilinga (girone D, a pari merito), Bagaladi (E).

Infine nel torneo di Terza categoria le squadre più corrette nei vari gironi sono state: Nuova Real Sorrento, Sporting La Mucone, Pallagorio, Accaria Galli, Winner Boys Presila, Città di Serra San Bruno, Drosi.

