LA SCHEDA – Operazione Maestrale Carthago, ordinanza del gip, ecco tutti gli arrestati

A 20 giorni dal blitz Maestrale-Carthago scattato ad opera della Dda di Catanzaro, arriva l’ordinanza del gip: ecco tutti gli arrestati

VIBO VALENTIA – Puntuale come un orologio svizzero il giudice per le indagini preliminari ha emesso, entro il 20esimo giorno disponibile, l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una parte degli indagati nell’inchiesta “Maestrale-Carthago” contro le locali di ’ndrangheta di Mileto, Briatico e Zungri.

A vergare il provvedimento che interessa 58 persone è stato il gip distrettuale Sara Merlin. Nello specifico per 51 indagati è stato disposto il carcere mentre per altre 7 la detenzione in casa. Rispetto ai fermi notificati agli interessati dalla Dda di Catanzaro il giorno del blitz, datato 10 maggio 2023, il magistrato ha rigettato la misura nei confronti di 3 indagati. Queste nel dettaglio le decisioni del gip Merlin.

ORDINANZA MAESTRALE-CARTHAGO, GLI ARRESTATI IN CARCERE

Antonino Accorinti detto “Nino”, 67 anni, di Briatico; Antonio Accorinti, detto “Fraguleja”, 43 anni di Briatico; Vincenzo Francesco Accorinti, detto Franco, 63 anni, di Briatico; Salvatore Ascone, 57 anni, di Limbadi; Rocco Ascone, 23 anni, di Limbadi; Antonino Barbieri, alias Carnera, 64 anni di Pannaconi di Cessaniti; Francesco Barbieri, 22 anni, di Cessaniti; Luigi Barillari, detto Pongio, 44 anni, di Tropea, Angelo Bartone detto Bombolo, 48 anni, di Mileto; Domenico Bartone, 55 anni, di Mileto; Antonio Bonaccurso, detto U Nanu, 39 anni, di Tropea; Giuseppe Armando Bonavita, 44 anni, di Briatico; Roberta Bonavita, 53 anni, di Briatico; Marco Borello, 49 anni, di Briatico; Rocco Cichello, 34 anni, di Filandari; Domenico Colloca, detto Mubba, 52 anni, di Mileto; Pietro Corso, 55 anni, di Mileto; Vincenzo Corso, detto Enzo, 50 anni, di Mileto; Gregorio Coscarella, 40 anni, di San Gregorio d’Ippona; Francesco Fiarè; alias Il Dentista, 43 anni, di San Gregorio; Rocco Gagliardi, 40 anni, di Mileto; Antonio Galati, 46 anni, di Mileto; Armando Galati, detto U Biondu o U Russu, 69 anni, di Mileto; Domenico Galati, 73 anni, di Mileto; Domenico Galati; 39 anni, di Mileto; Fortunato Galati, 45 anni, di Bergamo; Michele Galati, 43 anni, di Mileto; Rocco Galati, 63 anni, di Mileto; Costantino Gaudioso, 31 anni, di Zungri; Domenico Iannello, detto Mimmo da Caniglia, 46 anni, di Vibo; Rocco Iannello, alias Rocco da Caniglia, 48 anni, di Mileto; Francesco Mangone, detto Mammola, 43 anni, di Mileto; Fabio Marcello, 37 anni, di Mileto; Antonio Salvatore Mesiano, 35 anni, di Mileto; Fortunato Mesiano, 49 anni, di Mileto; Francesco Mesiano, 50 anni, d Mileto; Paolo Mesiano, 47 anni, di Mileto; Pasquale Mesiano, detto Pitiridi, 46 anni, di Mileto; Saverio Mesiano, 42 anni, di Mileto; Vincenzo Nicolaci, alias “l’assessore”, 52 anni, di Mileto; Filippo Niglia, 63 anni, di Briatico; Francesco Orecchio, alias Mastro Franco, 58 anni, di San Calogero; Salvatore Policaro, 55 anni, di Vibo; Domenico Polito, alias Ciota, 49 anni, di Mileto; Giuseppe Raguseo, 45 anni, di Nicotera; Massimo Rombolà, alias U Pala, 47 anni, di Vibo Valentia; Cristian Surace, 30 anni, di Cessaniti; Benito Tavella, 35 anni, di Vibo; Fortunato Tavella, 66 anni, di Mileto; Antonio Tripaldi, 23 anni, di Nicotera; Francesco Zungri; alias Il Mau, 63 anni, di Briatico.

OPERAZIONE MAESTRALE-CARTHAGO, LE PERSONE ARRESTATE AI DOMICILIARI

Domenicantonio Arena, 48 anni, di Mileto; Francesco Barbieri, 35 anni, di San Calogero; Marco Greco, 48 anni, di Briatico; Giuseppe Pugliese, alias Professore, 72 anni, di Spilinga; Francesco Rombolà alias Franco U Pala 54 anni di Mileto Leonardo Domenico Vacatello; 54 anni, di Vibo Marina; Rodolfo Vacatello, 27 anni, di Vibo Marina;

LE PERSONE CHE TORNANO IN LIBERTÀ

Tornano in libertà sulla base della decisione del Gip Sara Merlin Paolo Careglio, 38 anni, di Briatico; Francesco Prostamo, 46 anni, di Mileto, e Rocco Scali, 37 anni, di Mileto;