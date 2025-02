Droga e 11mila euro, i carabinieri arrestano due persone nel Vibonese

2 minuti per la lettura

Attività dei carabinieri nel vibonese che arrestano in due distinte operazioni altrettante persone sequestrando alcuni quantitativi di droga e 11mila euro

VIBO VALENTIA – Due le attività condotte negli ultimi giorni dai carabinieri nel territorio vibonese finalizzate al contrasto dello spaccio di droga; una di queste ha anche portato al sequestro di oltre 11mila euro.

LA MARIJUANA E GLI 11MILA EURO

Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Mileto e di Francica hanno arrestato un 40enne residente nella centro miletese, già noto alle forze dell’ordine, notato, nella serata di sabato, da una pattuglia in servizio di perlustrazione nel centro abitato mentre cedeva un bicchierino di plastica a un’altra persona.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di 300 grammi di marijuana occultati in una busta. Le ricerche di ulteriori corpi di reato estese alle abitazioni dell’interessato e dei suoi familiari hanno consentito di rinvenire nascosti in alcuni mobili ben 11.300 euro in contanti, già impacchettati che i militari ritengono collegati alle attività delittuose dell’arrestato. Terminate le formalità di rito, per il 40enne, condotto presso la propria abitazione, si è in attesa di giudizio direttissimo, mentre per la droga e il denaro è scattato il sequestro per le eventuali determinazioni dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia.

LA DROGA SCOPERTA A SAN CALOGERO

In precedenza, i Carabinieri della Stazione di San Calogero, supportati dalle Unità Cinofile e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato un 34enne del posto, incensurato.

Dopo aver monitorato per giorni i suoi movimenti, al momento opportuno si è avviata la perquisizione della sua abitazione e di quella di alcuni parenti ove i militari hanno rinvenuto complessivamente circa 170 grammi di marijuana, parte dei quali già divisa in dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nascosti in alcuni mobili e anche in un sottotetto.

La droga sequestrata a San Calogero



Per l’arrestato sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo che si è conclusa con la conferma del provvedimento ma con la contestuale scarcerazione, per come chiesto dall’avvocato Rossella Calabria, e la sottoposizione della misura alternativa dell’obbligo di firma.

ATTIVITà ANTI-DROGA COSTANTE NEL VIBONESE

Le due attività si inseriscono nell’ambito della costante azione di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, condotta grazie all’impulso della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, che continua a mantenere alta l’attenzione su tali fenomeni, con l’obiettivo di garantire sicurezza sul territorio.