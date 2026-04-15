Blitz nel Vibonese, 15 indagati per mafia, omicidio ed estorsione

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Operazione dei Carabinieri a Vibo Valentia e in altre province: eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 15 indagati. Le accuse ipotizzate sono associazione mafiosa, tentato omicidio, omicidio, estorsione aggravata e detenzione illegale di armi

Nelle prime ore del mattino è scattata una vasta operazione dei Carabinieri nel Vibonese e in altre province italiane: 15 persone sono finite nel mirino della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con accuse che vanno dall’associazione mafiosa all’omicidio, fino all’estorsione aggravata

.L’operazione ha interessato le province di Vibo Valentia

Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo.

Il provvedimento riguarda 15 indagati, di cui 5 già detenuti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra.

Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

Contesto dell’operazione

L’intervento rientra nell’attività coordinata della Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione distrettuale antimafia, che nelle ultime ore ha disposto ulteriori approfondimenti investigativi sull’inchiesta.

La nota diffusa dagli investigatori anticipa che dettagli più completi verranno forniti nel corso della conferenza stampa convocata a Catanzaro.