Tropea, turisti sdraiati nei pressi del crollo del costone

A Tropea turisti tranquillamente sdraiati al sole, a ridosso del crollo del costone

TROPEA – Turisti tranquillamente sdraiati al sole. Nulla di anomalo, per carità: siamo in piena estate. Sennonché gli ombrelloni e le asciugamani sulla spiaggia sono stati sistemati praticamente a ridosso della frana che ha interessato l’Isola.

A denunciarlo è stata la consigliera Annunziata Pensabene. La questione è stata anche portata nell’ultimo consiglio comunale dall’esponente di minoranza Antonio Piserà. Questi ha evidenziato che «nella zona dell’Isola dove vi è stato il crollo, continuano a sostare bagnanti chiedendo se ancora vige l’ordinanza di divieto».

L’ordinanza vige ancora, è stata la risposta del primo cittadino di Tropea, Giovanni Macrì, «l’area è delimitata e la polizia urbana fa almeno quattro interventi al giorno monitorando la zona e invitando le persone ad allontanarsi da quella zona. Purtroppo, i bagnanti trovano il modo per sorpassare le transenne incuranti dei divieti. Ad ogni modo, gli interventi fatti fino ad ora rendono la zona meno pericolosa. Sebbene il rischio zero non esista».