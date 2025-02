Allarme all'Asp di Vibo per una possibile fuga di gas

1 minuto per la lettura

Allarme all’Asp di Vibo Valentia dove i dipendenti si sono riversati in strada dopo aver avvertito un forte odore di gas. Momenti concitati in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco

VIBO VALENTIA – Tanta paura presso la sede dell’Asp di Vibo Valentia per via di una possibile fuga di gas che ha fatto scendere in strada tutti i dipendenti di palazzo ex Inam in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco per gli opportuni accertamenti. L’episodio si è verificato intorno alle 16 quando è scattato l’allarme. Immediatamente le decine di dipendenti hanno abbandonato le stanze nei vari piani per riversarsi in strada. Tanto trambusto ma per fortuna nessuna conseguenza.

La circostanza è stata resa nota dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria, Vittorio Piscitelli, nel corso della Conferenza dei sindaci in corso presso il comune di Vibo. Sul posto sono, come detto, intervenuti gli uomini del 115 che stanno effettuando gli accertamenti del caso monitorando la situazione dei locali dell’Azienda sanitaria vibonese.