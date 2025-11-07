Video diffamatorio contro la Giunta di Filadelfia: scatta la querela

1 minuto per la lettura

La Giunta di Filadelfia ha annunciato querela nei confronti dell’autore anonimo di un video ritenuto anonimo contro gli amministratori.

FILADELFIA – La diffamazione viaggia sul web. Soprattutto sui social. Questa volta a essere vittima di moderni calunniator è l’entourage amministrativo cittadino guidato dal sindaco Anna Bartucca.

Tutto è cominciato quando l’amministrazione comunale ha saputo che sul web, soprattutto sui social, girava un video diffuso da un profilo denominato “Anonymus”. Intercettato questo filmato, il contenuto è risultato chiaramente «denigratorio, volto a screditare l’istituzione comunale e a diffamare gli amministratori». La Giunta, pertanto, ha incaricato un avvocato di fiducia per la presentazione di una querela penale.

PER IL VIDEO ANONIMO DIFFUSO SUL SOCIAL L’AMMINISTRAZIONE DI FILADELFIA HA INTERESSATO LA POLIZIA POSTALE

«In merito al video – spiega l’amministrazione comunale Bartucca – dal chiaro contenuto denigratorio diffuso sui social da un profilo denominato “Anonymus”, volto a screditare l’istituzione comunale e a diffamare gli amministratori, si fa presente che l’amministrazione ha conferito mandato a legale di fiducia per la presentazione di una querela penale.

Saranno inoltre interessate – si continua fermamente – le autorità competenti, inclusa la Polizia postale, affinché vengano individuati al più presto e perseguiti i responsabili della realizzazione e della diffusione del video. Si è certi che, a breve, gli autori saranno identificati in modo che possano rispondere delle illecite oltre che incivili azioni poste in essere».

