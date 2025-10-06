Elezioni regionali, coppia di sposi al seggio di San Gregorio d’Ippona

2 minuti per la lettura

Due giovani sposi di San Gregorio d’Ippona, in occasione delle elezioni regionali, si sono recati al seggio per esercitare il diritto al voto subito dopo aver pronunciato il fatidico “sì”

SAN GREGORIO D’IPPONA – “E’ stato un gesto davvero inatteso e piacevole, che ha dimostrato come anche nel loro giorno più importante, il senso civico non passa in secondo piano”; Pasquale Farfaglia, sindaco del piccolo centro limitrofo a Vibo Valentia, commenta così la decisione di due giovani sposi suoi concittadini di recarsi al seggio per esercitare il diritto al voto in occasione delle elezioni regionali. Una scena certamente non comune ma apprezzata non solo dal primo cittadino ma anche dalle persone addette al seggio vedersi arrivare una coppia di sposi.

Ieri Domenica 5 ottobre, Laura e Saverio subito dopo aver pronunciato il fatidico “sì” davanti al sacerdote nella caratteristica chiesa di Santa Ruba, a San Gregorio di Ippona, hanno contattato il sindaco del comune vibonese Pasquale Farfaglia per manifestargli l’intenzione di recarsi alle urne prima di andare a festeggiare il loro matrimonio con il tradizionale banchetto.

A raccontare il tutto è lo stesso amministratore locale: “Sì, mi hanno telefonato dicendomi che avrebbero voluto votare nonostante fosse il loro giorno più importante e così lì ho attesi davanti alla scuola in cui è allestito il seggio elettorale e una volta arrivati siamo entrati tra la sorpresa dei presenti.”

“Chiaramente – ha concluso – vedere una donna e un uomo in abiti da cerimonia nunziale in questo frangente è inusuale ma è stato un gesto apprezzabile perché hanno dimostrato grande senso civico e rispetto della democrazia”.

Una volta terminate le operazioni, Laura e Saverio hanno lasciato la scuola, travolti dagli applausi e dagli auguri per recarsi al ristorante per il ricevimento, soddisfatti della loro scelta.