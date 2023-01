Vibo, catturato latitante accusato dell'omicidio Muzzupappa

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Finisce la latitanza di Pasquale Megna, 38enne accusato dell’omicidio di Giuseppe Muzzupappa. A catturarlo, questa notte, a Vibo, all’interno di un appartamento, sono stati i carabinieri del comando provinciale sotto il coordinamento del procuratore Camillo Falvo.

Il 38enne, commerciate ittico del Vibonese, è accusato di aver sparato e ucciso per futili motivi Muzzupappa, 36 anni del luogo, nel centro di Nicotera Marina, davanti ad un ristorante, la sera del 26 novembre 2022.

Megna si era reso subito irreperibile dopo l’omicidio di Giuseppe Muzzupappa, sino a stanotte quando è stato individuato a Vibo, in un quartiere sito alla periferia della città, catturato e, infine sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio. Alla vista dei carabinieri non ha opposto resistenza.