Omicidio Vangeli, pena ridotta per Giuseppe Prostamo

Cadono premeditazione e futili motivi: la pena per l’omicidio di Francesco Vangeli passa da 30 a 17 anni e mezzo per Giuseppe Prostamo

VIBO VALENTIA – Da 30 anni a 17 anni e sei mesi. Cambia radicalmente l’entità della pena tra primo e secondo grado nei confronti di Giuseppe Prostamo, 37 anni, accusato di concorso nell’omicidio di Francesco Vangeli, 26enne di Scaliti di Filandari, inghiottito dalla lupara bianca nella sera tra il 9 e il 10 ottobre del 2018.

La corte d’Assise d’Appello, presieduta dal giudice Gabriella Reillo, ha escluso due aggravanti che hanno fortemente abbassato la pena: la premeditazione e i futili motivi, per come richiesto, sul punto, dalla difesa del giovane di San Giovanni di Mileto, nelle persone degli avvocati Giuseppe Grande e Sergio Rotundo, mentre il sostituto procuratore generale, Salvatore Di Maio, aveva insistito per la conferma del verdetto emesso a suo tempo dal gup distrettuale di Catanzaro (in quanto veniva contestata l’aggravante mafiosa), Gabriella Logozzo.

Poco prima che la Corte si chiudesse in camera di consiglio per poi deliberare la sentenza, entrambe le parti (accusa e difesa) hanno depositato le motivazioni del procedimento ordinario di primo grado che vede imputato Antonio Prostamo, fratello di Giuseppe, condannato anche lui a 30 anni per il concorso nell’uccisione del giovane i cui familiari si sono costituiti parte civile e sono stati rappresentati dagli avvocati Nicodemo Gentile, Antonio Cozza e Francesca Comito.