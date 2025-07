3 minuti per la lettura

Sentenza di non luogo a procedere, quindi prosciolti, per Gilberto Floriani, i tre figli e Valentina Amaddeo nell’indagine per presunto peculato che ruotava attorno al Sistema bibliotecario vibonese (Sbv)

VIBO VALENTIA – Tanto rumore per nulla: il gup di Vibo, Roberta Ricotta, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, quindi prosciolto, Gilberto Floriani, 75 anni, direttore artistico e amministratore di fatto del Sistema Bibliotecario Vibonese, i tre figli Emilio, 43 anni, Giuseppe Emilio Lucio, 47 anni, e Gabriele Vittorio Pasquale Emilio, 35 anni, e il direttore amministrativo dell’ente, Valentina Amaddeo, 42 anni. Erano tutti accusati di peculato dalla Procura di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo, con il gip Rossella Maiorana che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti degli indagati per un valore di 230. 110,22 euro e gli arresti domiciliari nei confronti delle due massime cariche dell’ente bibliotecario, oggi chiuso.

PROSCIOLTI I FLORIANI E LA AMADDEO, ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Accolte dunque le richieste avanzate dagli avvocati Giosuè Monardo, Giovanni Vecchio, Giacinto Inzillo e Danilo Iannello, mentre l’ufficio di Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti. Parte civile si era costituito il Comune di Vibo Valentia che risulta tra i soci del consiglio di amministrazione ed è proprietario dello stabile, Palazzo Santa Chiara, in cui ha sede l’Sbv.

LE CONTESTAZIONI MOSSE AI FLORIANI E ALLA AMADDEO

LA procura di Vibo contestava, sulla scorta delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente alla Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Gdf – della Procura e alla Polizia Locale del comune capoluogo di provincia, ai due dirigenti di un servizio pubblico locale gestito e finanziato dalla Regione Calabria, di essersi appropriati, nel tempo, di ingenti somme di denaro – pari all’importo sequestrato – destinandole, tra l’altro, a propri congiunti mediante il conferimento diretto di incarichi in palese conflitto di interesse, eludendo le disposizioni normative in materia di accesso al pubblico impiego.

Gilberto Floriani

LE CONTESTAZIONI MOSSE AI VERTICI DELL’SBV

In particolare, dagli accertamenti svolti era emerso, sempre secondo la contestazione mossa, che, per l’espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti a cui ha preso parte, l’ente si è avvalso, negli anni, oltre che del personale regolarmente assunto, anche di altri soggetti, mediante contratti di lavoro autonomo conferiti attraverso lettere di incarico prive di ogni riferimento circa la tipologia di selezione utilizzata e nelle quali non si dava atto di aver reso pubblica la ricerca di personale in quello specifico settore. L’analisi della documentazione amministrativa aveva consentito, altresì, di evidenziare – ancora secondo l’accusa mossa – che, negli anni, l’ente avrebbe approvato bilanci senza sottoporli al vaglio di un apposito Revisore dei Conti, figura mai nominata.

“I bilanci, inoltre, risultavano essere “manipolati” al fine di dare false informative economico-finanziarie, attraverso una rappresentazione fuorviante della situazione reale. La gestione illecita della cosa pubblica, così realizzata, ha portato al dissesto dell’ente che nel periodo preso in esame ha maturato una situazione debitoria quantificata in circa 700.000 euro”, si contestava ancora. I fatti contestati erano antecedenti al 2022-2023, e non interesserebbero le ultime due presidenze (L’Andolina e Signoretta).

Accuse, come visto, che non hanno retto in sede di udienza preliminare, con il gup che ha mandato prosciolti Floriani, i figli e la Amaddeo, chiudendo la vicenda che ruotava attorno all’Sbv.