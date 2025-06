Aperto, finalmente, il sottopasso ferroviario di Vibo Marina

3 minuti per la lettura

Un’opera attesa da oltre un decennio quella inaugurata oggi pomeriggio dal sindaco insieme alla Giunta, ai consiglieri di maggioranza e ai tecnici: “Il sottopasso è un’opera strategica per Vibo Marina e ci sono in cantiere altri progetti”

VIBO VALENTIA – Dopo oltre un decennio di attese, rinvii e complicazioni burocratiche, oggi pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione del nuovo sottopasso ferroviario di Vibo Marina, un’infrastruttura considerata strategica per la viabilità e la sicurezza del quartiere costiero.

Una cerimonia sobria alla presenza del sindaco Enzo Romeo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone, dei componenti della giunta e della maggioranza consiliare, della dirigente del settore tecnico Lorena Callisti e del responsabile unico del procedimento Giuseppe Crispino.

IL SOTTOPASSO: PROGETTO TRAVAGLIATO MA ORA REALTÀ

L’opera, concepita quasi due decenni fa, è stata segnata da frequenti sospensioni e ostacoli amministrativi che ne hanno ritardato la realizzazione. Oggi, però, la città festeggia l’apertura di un collegamento viario tanto utile quanto simbolico, anche grazie all’impulso dato nell’ultimo anno dall’attuale amministrazione.

“Una grande inaugurazione, una grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Romeo – perché è qualcosa che i cittadini di Vibo Marina aspettavano da tantissimi anni. In questi dodici mesi abbiamo lavorato senza sosta per superare le criticità e consegnare finalmente questa infrastruttura fondamentale. Il sottopasso rappresenta una nuova via di uscita sicura, permettendo anche di realizzare isole pedonali e collegare più facilmente la zona nord della frazione al lungomare”.

COLLEGAMENTI, SICUREZZA E VISIONE TURISTICA

L’opera rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana, finanziato anche tramite fondi Pnrr, che ha interessato aree strategiche come piazza Capannina, via Vespucci, il viale delle Industrie e la zona della Tonnara. Gli interventi hanno incluso nuova illuminazione, marciapiedi, piazze rinnovate e aree pedonali.

Per l’assessore Monteleone, “questo sottopasso non è solo una risposta alla mobilità urbana, ma anche un dispositivo cruciale per la Protezione Civile: in caso di emergenza, rappresenta una via di fuga alternativa al precedente attraversamento, riducendo il rischio di ingorghi nei momenti critici”.

VIBO MARINA DESTINATA A CAMBIARE VOLTO

Ma l’ambizione dell’amministrazione Romeo non si ferma qui. Il sindaco ha annunciato ulteriori iniziative strategiche per la trasformazione e valorizzazione turistica di Vibo Marina, tra cui la delocalizzazione dei depositi costieri della Meridionale Petroli, il nuovo pontile turistico progettato dall’imprenditore Franco Cascasi, la bonifica dell’area ex “Basalti & Bitumi” per la possibile realizzazione di un acquario tematico, e il recupero del quartiere “Pennello”, con fondi regionali per la messa in sicurezza di fossi e torrenti. “C’è tanto da fare – ha concluso Romeo – ma siamo determinati a dare a Vibo Marina il volto che merita: moderno, sicuro, accogliente e sempre più a vocazione turistica”.

UN OCCHIO ANCHE AL DECORO URBANO DI VIBO MARINA

Riguardo le segnalazioni su disparità nella pulizia urbana, in particolare tra il lungomare e le aree interne, il sindaco ha ammesso le difficoltà: “Abbiamo solo una squadra per lo sfalcio, ma abbiamo già chiesto alla ditta ‘Muraca’ un rafforzamento del servizio. Vogliamo che anche le zone periferiche siano valorizzate come meritano”.