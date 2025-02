Vibo Marina, commozione per i funerali della piccola Sofia: "Eri una bambina bellissima"

“SOFIA ERA UNA BAMBINA BELLISSIMA”

Ma le domande per un destino così avverso restano e mons. Nostro, temprato dalla quella terribile esperienza, ha voluto trasmettere ai familiari di Sofia il proprio conforto ma anche l’esortazione ad affidarsi completamente a Dio. “Sofia era una bambina bellissima – ha aggiunto – Sta a noi perpetrare non solo il suo ricordo ma anche la sua testimonianza che seppur breve su questa terra ha comunque lasciato un segno indelebile nei suoi cari. La bellezza deve essere vita. Davanti ad eventi del genere non bisogna trovare una spiegazione perché non esiste. Cara Sofia, grazie per aver reso così bella la nostra vita”.