L’Unicef fa visita ai bambini ospiti del centro di accoglienza di Nicotera

2 minuti per la lettura

L’Unicef visita il centro di accoglienza di Nicotera donando giocattoli ai bambini migranti: un’iniziativa di inclusione per promuovere diritti e solidarietà.

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Una giornata di luce e solidarietà ha illuminato il Centro di Accoglienza Provvisorio di Nicotera, gestito dalla Cooperativa Futura. Tra le mura della struttura si è celebrato l’incontro tra i volontari dell’Unicef di Vibo Valentia e i numerosi bambini ospitati, nell’ambito del progetto nazionale “Il Regalo Sospeso”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Clementoni, ha visto la partecipazione del presidente provinciale Unicef Gaetano Aurelio e dei volontari locali. Al centro della giornata, un gesto semplice ma potentissimo: la consegna di doni ai bambini, un momento di gioia pura che ha saputo unire storie, culture e percorsi migratori differenti sotto il segno della speranza.

All’evento non erano presenti solo i piccoli di Nicotera, ma anche i bambini dei progetti Sai di San Gregorio d’Ippona, Curinga e Arena. A sottolineare l’importanza del legame con l’istruzione, ha partecipato anche il professor Aurelio Tripaldi, responsabile della Scuola Secondaria di Primo Grado locale.

UNICEF VISITA BAMBINI DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI NICOTERA. INCLUSIONE E RADICI: LO SCAMBIO DEI DONI

«Non basta accogliere, bisogna accompagnare», ha dichiarato il presidente Aurelio, ricordando che il vero obiettivo è far sentire questi bambini parte integrante di una comunità che li ascolta e li sostiene. La risposta dei piccoli ospiti è stata carica di gratitudine: hanno ricambiato la visita donando ai volontari una piantina e un calendario personalizzato con le loro foto. Simboli che parlano di radici che cercano terreno fertile per attecchire e di un cammino di inclusione che continua giorno dopo giorno. Soddisfatto anche Carmelo Disi, presidente della Cooperativa Futura, che ha confermato come questa visita sia solo il primo passo di una lunga serie di attività congiunte con l’Unicef. «Costruiremo insieme percorsi che mettano al centro i diritti e la dignità dei più piccoli», ha concluso. La Cooperativa Futura si conferma così un presidio fondamentale sul territorio per la promozione di giornate di sensibilizzazione, mirate a trasformare l’accoglienza in partecipazione attiva.