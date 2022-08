Paura a Dasà, il tetto di una casa precipita sulla strada

1 minuto per la lettura

DASÀ – Momenti di paura questo pomeriggio nel piccolo centro vibonese dell’Alto Mesima quando il tetto di un’abitazione sita in via Calvario si è improvvisamente staccato, finendo sulla strada sottostante e danneggiando in parte le tubature del metano poste sotto la superficie della sede viaria.

Inevitabile la fuoriuscita di gas, tuttora in corso, che ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Immediata, quindi, l’evacuazione dei residenti della zona per consentire agli esperti del 115 di verificare possibili situazioni di pericolo e, in caso di conferma di queste ultime, procedere alla messa in sicurezza. Le operazioni sono tuttora in corso.