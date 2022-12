Giovane aggredito a bastonate, tre denunce con Daspo urbano a Vibo

1 minuto per la lettura

Ricostruita la spedizione punitiva che, nell’ottobre scorso, ha avuto come vittima un giovane aggredito a bastonate in pieno centro cittadino: tre le denunce con altrettanti Daspo urbani

VIBO VALENTIA – Tre denunce sono scattate a seguito di un’aggressione avvenuta, nell’ottobre scorso, ai danni di un ragazzo nel centro cittadini di Vibo Valentia, nei pressi di un istituto scolastico.

All’esito delle indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia con l’ausilio della Squadra di Polizia Giudiziaria del Posto Fisso di Tropea, veniva ricostruita la dinamica degli eventi ed emergeva che il sabato precedente all’aggressione vi era stato un diverbio, per futili motivi, fra la vittima e degli altri ragazzi nei pressi di un locale nel centro cittadino.

Non ritenendosi soddisfatti dell’esito della discussione avuta il sabato sera, i tre hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti del ragazzo con cui avevano avuto precedentemente la discussione. Il piano criminoso veniva messo in atto il 17 ottobre quando lo raggiungevano a bordo di una autovettura all’esterno dell’istituto scolastico dove sapevano lo avrebbero trovato, per poi colpirlo con un bastone, calci e pugni.

All’esito degli accertamenti i tre sono stati denunciati alla Procura per il reato di lesioni aggravate dai futili motivi e dalla premeditazione.

Parallelamente al procedimento penale, a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Questore di Vibo Valentia, all’esito dell’istruzione del procedimento da parte della locale Divisione anticrimine, ha adottato tre provvedimenti di c.d. “Daspo Willy”, provvedimenti amministrativi disciplinati dal D.L. 14/2017 che prevedono il divieto di accesso e di stazionamento nei pubblici esercizi e/o locali di pubblico intrattenimento all’interno del Comune di Vibo Valentia per 2 anni.