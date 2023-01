Tragedia sfiorata a Vibo: un grosso ramo di un albero travolge un’auto

2 minuti per la lettura

VIBO VALENTIA – Un vero e proprio miracolo se non c’è scappato il morto. E infatti, a vedere bene la foto a corredo dell’articolo, si comprende chiaramente come il fato abbia voluto baciare non solo il proprietario della vettura ma anche i passanti. E non è la prima volta, tra l’altro, che si verifica un simile episodio proprio in quel tratto di strada, trafficatissimo in quanto tracciato urbano della Statale 18.

Intorno alle 12 di oggi, un pesante ramo di uno dei possenti alberi, pini marittimi per la precisione, che costeggiano via Dante Alighieri, si è infatti staccato dal tronco principale compiendo un volo di qualche metro per poi colpire una vettura parcheggiata sottostante. L’impatto è stato molto violento ed ha finito col danneggiare vistosamente la parte posteriore della vettura al cui interno vi era una persona ma fortunatamente rimasta illesa e comprensibilmente sotto shock.

Tanta la paura delle persone che si trovavano nelle immediate vicinanze che hanno assistito alla scena in diretta e che, come detto, solo per miracolo sono scampate al pericolo, probabilmente a morte certa se fossero state colpite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, con la porzione di strada che è stata isolata.

Si tratta di un déjà-vu su via Alighieri che si conferma una strada potenzialmente pericolosa, soprattutto in occasione del maltempo, per la presenza di questi alberi di alto fusto sui quali serve evidentemente una più assidua manutenzione.

Qualche anno addietro una scena simile che ha visto una donna uscire miracolosamente illesa dopo che un ramo era finito sulla sua vettura. E c’è chi anche ha deciso di evitare di transitare proprio da quel tratto e, a conti fatti, ne ha ben donde.