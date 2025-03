Zambrone, spettacolare salvataggio di un cavallo ad opera dei vigili del fuoco

1 minuto per la lettura

Spettacolare salvataggio ad opera dei vigili del fuoco di un cavallo caduto in un dirupo in una zona isolata del Comune di Zambrone

ZAMBRONE – Era caduto in un dirupo e c’è voluta tutta la maestria e professionalità dei vigili del fuoco in forza al comando provinciale, unitamente ai colleghi dell’elicottero provenienti da Catania, per trarlo soccorrerlo: operazioni complesse dunque quelle di salvataggio di un cavallo caduto accidentalmente in un burrone oggi pomeriggio, in località Palombaro, nella zona “Madama”, nel comune di Zambrone. Una zona caratterizzata da imponenti valloni che volgono lo sguardo verso il mare.

La richiesta di soccorso alla sala operativa del 115 è pervenuta da alcune persone che hanno notato l’animale, sofferente, alla base del dirupo, impossibilitato a risalire per la ripidità della parete. I vigili del fuoco, una volta sul posto, hanno fatto intervenire un elicottero ma prima di soccorrere l’equino si è proceduto ad addormentarlo con un dardo dopo di che, una volta sul fondo del costone, gli uomini in “rosso” hanno proceduto all’imbracatura. Da lì il trasferimento dell’animale presso l’allevamento sito non molto distante. Le immagini spettacolari delle foto e del video realizzato da Mariella Epifanio testimoniano la complessità dell’intervento.