Sant’Onofrio, ambulanza si ribalta in autostrada: tre feriti

1 minuto per la lettura

Un’ambulanza privata con a bordo un paziente si è ribaltata in autostrada tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio provocando il ferimento di tre persone

Incidente stradale sull’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Al chilometro 375, tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio, un’ambulanza privata impegnata in un trasporto urgente si è ribaltata sulla carreggiata. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone.

Il mezzo stava viaggiando in direzione sud quando, per cause da accertare, ha perso il controllo, scatenando paura e preoccupazione tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per prestare assistenza e avviare le indagini sull’incidente.