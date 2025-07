Ritrovato a Trebisacce il giovane scomparso nel Vibonese

2 minuti per la lettura

Ritrovato a Trebisacce il giovane vibonese, di San Costantino scomparso martedì; A dare la comunicazione del ritrovamento, la sorella

SAN COSTANTINO – Si concludono con un sospiro di sollievo le ore di angoscia per la sorte di Enrico Corigliano, il 35enne originario di San Costantino di cui si erano perse le tracce nella giornata di martedì a Vibo Valentia. L’uomo è stato ritrovato sano e salvo a Trebisacce, nel Cosentino. A dare la notizia la sorella con un commosso post sui social network: “Mio fratello è stato trovato. Grazie mille a tutti, siete stati tantissimi, migliaia di persone ad aiutarci in queste ore di incubo. Grazie di cuore da me e la mia famiglia”.

L’allarme era scattato nella mattinata di martedì 15 luglio 2025, quando Corigliano era stato avvistato per l’ultima volta in un bar di Vibo Valentia. Dopo aver preso un caffè, si era allontanato a bordo del suo pick-up Ford di colore scuro, facendo perdere ogni sua traccia. La mancata comunicazione e il suo non rientro a casa avevano spinto i familiari a presentare denuncia di scomparsa. Dando così il via a un’imponente macchina di ricerche.

SUBITO DOPO LA SCOMPARSA ATTIVATE LE RICERHE DEL GIOVANE VIBONESE RITROVATO A TREBISACCE

La Prefettura di Vibo Valentia aveva immediatamente attivato il piano provinciale per le persone scomparse, diramando la fotografia e le informazioni del 35enne a tutte le forze dell’ordine, anche al di fuori dei confini provinciali. Gli appelli si erano rapidamente diffusi sui social , generando una vasta ondata di solidarietà. Il ritrovamento, a oltre 150 chilometri di distanza dal luogo della scomparsa, chiude una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità vibonese. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’allontanamento e al successivo ritrovamento dell’uomo. L’unica cosa che conta, per la sua famiglia e per tutti coloro che hanno sperato e aiutato, è che Enrico Corigliano stia bene e possa finalmente riabbracciare i suoi cari.