“Premio Mare Pulito Bruno Giordano 2025” al Comune di Parghelia

2 minuti per la lettura

Il Premio “Mare Pulito 2025” al Comune di Parghelia per l’impegno nell’educare al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente.

PARGHELIA – Il Comune di Parghelia riceverà il “Premio Mare Pulito Bruno Giordano”. Questa sera, 25 luglio 2025, a partire dalle ore 19, la Costa degli Dei ospiterà una serata dedicata alla bellezza, alla tutela e alla cultura del mare, in occasione del 2° Forum “Calabria, un diamante grezzo”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”, presieduta dalla dottoressa Francesca Mirabelli. La stessa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale del mare e del suo ecosistema. Il tema di quest’anno è “Ambiente, mare e turismo”, ed ha lo scopo di elaborare una strategia che consenta si sviluppare un nuovo concetto di sostenibilità ambientale. Come? celebrando le meraviglie essenziali dell’ecosistema calabrese.

AL COMUNE PARGHELIA UN PREMIO MARE PULITO PER L’IMPEGNO NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE

La manifestazione avrà inizio con i saluti istituzionali da parte del sindaco Antonio Landro, e di Francesca Mirabelli, presidente dell’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”. Quindi interverranno i docenti dell’Università della Calabria Sonia Ferrari, Giuseppe Mendicino, Elvira Brunelli e Francesco Sesso, campione mondiale di fotografia subacquea. A seguire, gli interventi di Raffaele Greco, Presidente Ente Parchi Marini Regione Calabria. Interverranno anche: Giuseppe Sciarrone, ammiraglio direttore marittimo della Calabria e della Basilicata, Simone Puglisi, comandante provinciale Carabinieri di Vibo, Salvatore Siviglia, Direttore Generale Dipartimento Ambiente Regione Calabria, e l’On. Alessandro Colucci, segretario di presidenza della Camera dei Deputati.

A condurre l’intera manifestazione sarà Domenico Careri. Il momento centrale della serata, a partire dalla 20.30, sarà la premiazione della sesta edizione del Premio assegnato dall’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”, intitolato al Procuratore dottor Bruno Giordano, che alla guida delle Procure di Paola e Vibo Valentia ha condotto importanti battaglie a difesa di quel mare calabrese che tanto ha amato.

A ricevere il Premio saranno l’On. Alessandro Colucci, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, e il Comune di Parghelia. Un premio che punta l’attenzione sull’importanza di elaborare una strategia comune tra istituzioni e mondo delle associazioni per educare al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente, salvaguardando il mare e valorizzandone la bellezza.

La presidente del Premio Mare Pulito Giordano Bruno, Francesca Mirabelli, ha affermato: «Per affrontare il problema della sostenibilità ambientale è necessario un cambio di paradigma dei nostri comportamenti. Solo con una maggiore consapevolezza ambientale può avvenire la transizione ecologica indispensabile per continuare a vivere in armonia su questo Pianeta. È fondamentale conoscere il ruolo e l’importanza dell’ecosistema marino, per stimolare l’uomo a difenderlo, piuttosto che a depredarlo».