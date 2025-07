Tropea, tromba marina mette in fuga i bagnanti

1 minuto per la lettura

Una tromba marina ha spaventato i bagnanti a Tropea, causando attimi di panico e un fuggi fuggi dei bagnanti. Nessun danno, solo grande spavento.

TROPEA (VIBO VALENTIA)– Momenti di tensione oggi pomeriggio, 26 luglio 2025, sul litorale di Tropea, dove una piccola tromba marina si è improvvisamente formata al largo, spingendosi minacciosamente verso la costa e costringendo i bagnanti a fuggire in cerca di riparo. Complice un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche, il fenomeno atmosferico è stato avvistato a poca distanza dalla battigia in località “Marina del Convento”. La tromba d’aria, seppur di modesta entità, ha generato preoccupazione tra i presenti. Le persone in spiaggia hanno immediatamente lasciato ombrelloni e asciugamani per rifugiarsi all’interno del lido, come documentato da un video realizzato da Gerardo Calamita che sta rapidamente circolando sui social.

Fortunatamente non si segnalano danni né a persone né a strutture, ma solo un grande spavento e qualche minuto di concitazione. Eventi del genere, sebbene rari, non sono del tutto insoliti lungo le coste tirreniche della Calabria. Soprattutto nei mesi estivi, quando masse d’aria calda e fredda possono incontrarsi improvvisamente generando simili fenomeni.