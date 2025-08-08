Vibo, ferisce un cane con la carabina: individuato e denunciato

1 minuto per la lettura

Cane ferito da un colpo di carabina, il proprietario ha presentato denuncia alla Questura di Vibo Valentia dopo l’accaduto

VIBO VALENTIA – Scoperto e denunciato grave episodio di maltrattamento di animale. L’uomo denunciato dalla Procura della Repubblica con l’accusa di aver ferito gravemente un cane con un colpo di carabina ad aria compressa.

Tutto ha avuto inizio quando il proprietario dell’animale si è rivolto alla Questura di Vibo Valentia dopo aver trovato il suo cane con una profonda ferita sanguinante all’altezza dell’occhio destro. I primi accertamenti veterinari hanno rivelato la presenza di un proiettile incastrato nella cavità oculare, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico per la sua estrazione.

IL PRESUNTO RESPONSABILE DEI MALTRATTAMENTI CONTRO IL CANE, FERITO DA UNA CARABINA A VIBO, INDIVIDUATO GRAZIE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, sono partite immediatamente. Grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a risalire al presunto autore del gesto. Eseguita una perquisizione a carico dell’indagato, durante la quale sono stati trovati una carabina e numerosi piombini compatibili con quelli che hanno ferito l’animale.

L’uomo è ora accusato di maltrattamento di animali, un reato punito dal codice penale con la reclusione da sei mesi a due anni e una multa salata, per aver provocato lesioni a un animale “per crudeltà o senza necessità”.