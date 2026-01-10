Rombiolo, “Vicolo dell’abbraccio” devastato dai vandali

2 minuti per la lettura

Atti vandalici al “Vicolo dell’abbraccio” di Rombiolo. La sindaca Caterina Contartese presenta denuncia ai carabinieri

ROMBIOLO – Finiscono all’attenzione della Procura della Repubblica di Vibo i gravi atti vandalici al “Vicolo dell’Abbraccio”, uno spazio simbolico del centro cittadino allestito dall’Amministrazione comunale insieme a volontari in occasione delle festività natalizie.

La sindaca Caterina Contartese si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Rombiolo per presentare formale esposto, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano perseguiti. Nel vicolo vasi decorativi danneggiati, fili delle luci natalizie tagliati, peluche rubati e persino decapitati.

LA CONDANNA DELLA SINDACA CATERINA CONTARTESE: «DANNEGGIATO IL SENSO CIVICO DELL’INTERA COMUNITÀ»

«Il “Vicolo dell’Abbraccio” è nato come simbolo di unione, condivisione e comunità – ha spiegato al sindaca Contartese –. Gesti di questo tipo feriscono profondamente chi ha dedicato tempo, creatività e amore per rendere Rombiolo più accogliente e attrattiva durante le festività». Il primo cittadino non esclude alcuna ipotesi: «Non sappiamo se si tratti di un attacco all’operato dell’Amministrazione o di semplici bravate. Ciò che è certo è che comportamenti del genere non possono e non devono essere tollerati: danneggiano l’immagine, la dignità e il senso civico dell’intera comunità».

Contartese ha, inoltre, ricordato che episodi simili si sono già verificati ai danni di addobbi realizzati dalle associazioni locali e ha ribadito l’importanza della tutela degli spazi comuni: «Ogni evento, ogni addobbo, ogni iniziativa è pensata per la collettività. È di tutti e per tutti. Normalizzare questi comportamenti significherebbe fare un passo indietro come comunità». Fondamentale, ai fini delle indagini, anche il sistema di videosorveglianza comunale: «Il Comune di Rombiolo è dotato di un impianto diffuso sul territorio – ha concluso il sindaco – che rappresenta un presidio di legalità e potrà consentire di risalire agli autori di tali gesti. Rombiolo merita rispetto. Difendere i beni comuni significa difendere la nostra identità e il futuro della nostra comunità. Su questo non faremo passi indietro».

L’ATTO VANDALICO CONDANNATO ANCHE DAL GRUPPO DEI “DEMOCRATICI IN MOVIMENTO”

“I Democratici in Movimento Uniti per Rombiolo” esprimono solidarietà «alle Associazioni di Rombiolo e all’Amministrazione per l’atto vandalico che ha colpito il “Vicolo dell’abbraccio”. Condanniamo con decisione questi gesti incivili, che non colpiscono solo un progetto, ma offendono il lavoro e l’impegno attivo. Danneggiare un bene comune significa minare il senso civico e tradire quei valori di rispetto e condivisione. È necessario avviare una riflessione collettiva, soprattutto con le giovani generazioni, sulla consapevolezza del rispetto dei luoghi comuni».



