Jonadi, bottiglia con liquido infiammabile nel cantiere dell’asilo

Ritrovata bottiglia con liquido infiammabile nel cantiere del nuovo asilo a Jonadi: i Carabinieri indagano su un possibile atto intimidatorio.

JONADI (VIBO VALENTIA) – Ombre sul cantiere del nuovo asilo nido di via Vincenzo Bellini. Un contenitore colmo di liquido infiammabile è stato rinvenuto all’interno dell’area dove sono in corso i lavori per la realizzazione della struttura destinata alla prima infanzia. Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente l’allarme, alimentando il sospetto di un possibile atto intimidatorio ai danni dell’impresa esecutrice. A scoprire la bottiglia sospetta sono stati gli operai della ditta, una realtà imprenditoriale con sede a Mileto. Il titolare ha sporto denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri, che hanno già avviato i rilievi per chiarire la natura dell’episodio.

Gli investigatori dell’Arma non escludono alcuna pista: si cerca di capire se il gesto sia un “avvertimento” legato al controllo dei cantieri nel Vibonese o se si tratti di un atto vandalico isolato. Al vaglio dei militari ci sono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, situata in pieno centro abitato.

L’ASILO DI JONADI, UN’OPERA DA 816MILA EURO FINANZIATA DAL PNRR

L’episodio colpisce un progetto strategico per la comunità di Jonadi. L’asilo, fortemente voluto dall’amministrazione del sindaco Fabio Signoretta, è interamente finanziato con i fondi europei del Pnrr – Next Generation EU per un importo di 816.000 euro. Il nuovo plesso, destinato a bambini da 0 a 3 anni, sorge a pochi passi dal municipio e rappresenta il secondo nido comunale del territorio. I lavori, avviati a gennaio, procedono secondo un cronoprogramma serrato che ne prevede la consegna entro l’estate, con l’obiettivo di garantire spazi moderni e funzionali alle famiglie locali a costo zero per le casse dell’Ente.