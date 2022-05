Coppia di fratelli trovati morti in casa a Vibo Valentia

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Sono stati verosimilmente i vicini di casa a far scattare l’allarme, non vedendo in giro la coppia e dopo aver avvertito un forte odore di gas. Una volta all’interno, la macabra scoperta dei carabinieri: due persone ritrovate senza vita.

Il fatto è avvenuto questo pomeriggio nei pressi di via Alcide De Gasperi, nella zona alta di Vibo. Si tratta di un uomo e una donna, fratello e sorella, rispettivamente di 64 e 69 anni, morti da qualche giorno visto che i corpi erano in stato di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Arma dei carabinieri che hanno trovato il gas aperto, e il medico legale Katiuscia Bisogni a cui spetterà il compito di eseguire una ispezione cadaverica e, qualora il caso lo richiedesse, l’esame autoptico per fare chiarezza sulle cause.

L’alloggio e la palazzina in cui viveva la coppia sono stati messi in sicurezza.