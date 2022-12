Esplosivi e munizioni abusive, un arresto a Tropea

1 minuto per la lettura

La polizia ha scoperto e sequestrato munizioni ed esplosivi in un’abitazione di Tropea, al termine è scattato l’arresto per un uomo

TROPEA (VIBO VALENTIA) – La Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia, assieme ai colleghi di Serra San Bruno, ha arrestato per reati specifici in materia di armi ed esplosivi un uomo di Tropea.

In sostanza, i poliziotti hanno scoperto nel vano scala della sua casa un mini-arsenale di ordigni esplosivi confezionati per il commercio in vista del capodanno. I botti, per un peso complessivo di oltre un chilo e mezzo, hanno ricevuto la classificazione ADR 1 ossia con il massimo grado di pericolosità in quanto «costituiscono – spiega la polizia – un serio pericolo per l’incolumità personale nonché per la sicurezza pubblica». In un’altra zona dell’abitazione gli inquirenti hanno rinvenuto anche 149 cartucce inesplose calibro 9×21.

ESPLOSIVI E MUNIZIONI, UN’ARRESTO A TROPEA

La procura della Repubblica di Vibo Valentia ha, quindi, disposto ed ottenuto dal locale tribunale la misura cautelare degli arresti domiciliari del soggetto in attesa che il procedimento giudiziario a suo carico proceda per le vie tradizionali.

Complessivamente, la polizia di Vibo Valentia ha sequestrato nelle ultime settimane oltre 400 chili di materiale esplosivo abusivamente detenuto.