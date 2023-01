Vola nella scarpata con l'auto, salvo per miracolo nel Vibonese

1 minuto per la lettura

Vola con la propria auto nella scarpata della strada provinciale nei pressi di Caria di Drapia, salvo per miracolo un 27enne vibonese

VIBO VALENTIA – Un miracolato. In questo modo può definirsi un giovane di Vibo. S.L.G., di 27 anni, uscito di strada con la sua autovettura mentre percorreva la Provinciale Vibo-Tropea, nei pressi di Caria, frazione del Comune di Drapia.

L’incidente si è verificato, stamani alle 9,40, poco dopo località Torre Galli, già teatro di altri sinistri stradali, lungo una curva particolarmente insidiosa, resa ancor di più tale per la presenza del manto umido.

Per cause in corso di accertamento, il giovane vibonese, nell’affrontare quel tratto, avrebbe perso il controllo dell’auto, una Citroen, cadendo nella scarpata, dopo un volo di una decina di metri. L’impatto è stato molto violento. Tanto che la vettura si è ribaltata finendo prima su una stradina interpoderale e successivamente in un secondo dislivello, questa volta meno profondo.

È stato lo stesso malcapitato, nonostante il dolore, a far scattare i soccorsi uscendo con le proprie gambe dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 coordinati dalla sala operativa che hanno messo il paziente su una ambulanza per essere trasferito all’ospedale di Vibo Valentia dove i sanitari gli hanno riscontrato delle ferite lacero-contuse, un trauma alla spalla e dolori cervicali, ma di fatto nulla di preoccupante.