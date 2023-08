Scomparsa 22enne nel vibonese, le prefettura avvia il piano di ricerca

1 minuto per la lettura

Scomparsa una 22enne nel Vibonese la Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano Provinciale Persone scomparse, il sindaco: «Una ragazza tranquilla e responsabile»

RICADI – Facendo seguito alla denuncia di scomparsa da parte dei genitori di una ragazza, residente nel comune costiero, la Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano Provinciale Persone scomparse. Si tratterebbe di Maria Carmela Giuliano di 22 anni residente nel comune di Ricadi. Da alcune indiscrezioni la ventiduenne, di cui si sono perse le tracce già da ieri, per il mese di settembre avrebbe fissato la data delle proprie nozze.

SCOMPARSA 22ENNE NEL VIBONESE, COMUNITÀ DI RICADI ATTONITA

Una notizia che ha lasciato attonita tutta la comunità ricadese. Il primo cittadino Nicola Tripodi, preoccupato per la scomparsa della ragazza ha commentato: “è una notizia inaspettata anche perché conosco bene la ragazza, in quanto è stata mia alunna per cinque anni e posso benissimo testimoniare che si tratta di una ragazza tranquilla e responsabile, ricordo, molto brava a scuola”.

Lo stesso sindaco Nicola Tripodi esprime vicinanza alla famiglia, in queste ore di apprensione, e auspica che la vicenda si risolva al più presto e nel migliore dei modi dei possibili ossia con il ritorno della ragazza a casa.