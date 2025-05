Tragedia nel Vibonese, uomo morto schiacciato dal trattore

1 minuto per la lettura

Ennesima tragedia nel vibonese dove un uomo è morto schiacciato dal proprio trattore mentre stava lavorando dei terreni

RICADI (VIBO VALENTIA) – Un drammatico incidente si è consumato nel pomeriggio ad Orsigliadi, frazione di Ricadi, dove un uomo, poco più che sessantenne, ha perso tragicamente la vita mentre stava eseguendo dei lavori in un terreno. Giuseppe Paluci, questo il nome dell’agricoltore, è rimasto schiacciato dal trattore che stava utilizzando, il quale ribaltandosi gli ha tolto la vita. Nonostante l’intervento del personale sanitario del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera (118), che giunto sul luogo dell’incidente ha allertato persino l’elisoccorso, non è stato purtroppo possibile salvare l’uomo, i medici, all’arrivo del mezzo di soccorso aereo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.