Mileto, riapre il negozio dopo l’intimidazione: «Ripartiamo con dignità e speranza»

2 minuti per la lettura

MILETO (VIBO VALENTIA) – «Oggi, dopo due settimane, abbiamo riaperto il negozio di Mileto dopo l’atto intimidatorio che abbiamo subito, alla presenza dei sindaci di Mileto e San Gregorio D’Ippona, che ringraziamo per la loro vicinanza, sperando che sia stato un gesto isolato. Ringraziamo inoltre tutte le persone che hanno avuto un pensiero di vicinanza dopo l’accaduto, e sono state veramente tante».

Con queste parole, l’imprenditore Gregorio Galati ha annunciato ufficialmente la riapertura dell’attività commerciale colpita da un atto criminoso nella notte tra il 6 e il 7 giugno (LEGGI). La cerimonia di riapertura, alla presenza dri sindaci di Mileto e San Gregorio d’Ippona, rispettivamente Fortunato Salvatore Giordano e Pasquale Frarfaglia l, ha rappresentato un forte segnale di resistenza civile e imprenditoriale. In molti, cittadini comuni e autorità locali, hanno voluto essere presenti per testimoniare solidarietà a Galati e per ribadire il rifiuto della logica del terrore e delle intimidazioni.

«Non ci pieghiamo alla violenza – ha aggiunto Galati nei giorni scorsi –. Questo territorio ha bisogno di lavoro, non di minacce. Riaprire è stata una scelta naturale: non lascio la mia terra in mano a chi vuole controllarla con la paura».

Il raid al negozio di Mileto: venti secondi di devastazione L’episodio che ha colpito l’attività di Galati si è consumato in piena notte, sul corso Umberto I di Mileto. Due uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel punto vendita automatico h24, armati di martelli. In meno di venti secondi hanno distrutto tablet, distributori e attrezzature, arrecando danni per oltre 10.000 euro. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scena, attualmente al vaglio degli inquirenti coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, che non escludono la pista estorsiva: un chiaro segnale intimidatorio, in stile mafioso, probabilmente legato a interessi criminali nel controllo del territorio. La pronta denuncia ai carabinieri e l’immediata reazione pubblica dell’imprenditore hanno però spezzato il silenzio e acceso i riflettori su un episodio che, altrimenti, avrebbe potuto passare inosservato.