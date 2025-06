Mileto, distrutti i distributori di bevande della rivendita appena aperta

2 minuti per la lettura

Distrutti i distributori di bevande del locale appena aperto in pieno centro a Mileto, la ferma condanna del sindaco Salvatore Fortunato Giordano

MILETO (VIBO VALENTIA) – Nel corso della notte ignoti hanno danneggiato i locali e i distributori automatici in essi contenuti della struttura di proprietà della ditta Gd Matik Srl. A denunciare l’accaduto ai carabinieri della stazione di Mileto Gregorio Galati, dipendente della stessa ditta. La società è titolare di un locale adibito a distributore automatico 24/H di bevande situato a Mileto posto sul centrale corso Umberto I, e inaugurato solo il giorno prima del raid distruttivo.

Sull’accaduto i carabinieri hanno avviato le indagini allo scopo di ricostruire l’esatta dinamica che è culminata nella distruzione dei macchinari ed individuare gli autori del gesto criminale. Utili ai fini delle indagini potranno certo essere le eventuali telecamere di sicurezza poste nelle vicinanze del locale distrutto.

RAID CRIMINALE A MILETO, DISTRUTTI I DISTRIBUTORI DI UN LOCALE APPENA APERTO

«Un atto di barbarie che condanniamo in maniera forte». Le parole del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, che ha inoltre puntualizzato che «un negozio appena aperto viene distrutto. Un atto grave che non può non turbare le coscienze della stragrande maggioranza dei cittadini miletesi e di tutta la Comunità».

Il primo cittadino ha inoltre voluto esprimere la propria vicinanza all’imprenditore titolare dell’attività economica. «Diamo la nostra solidarietà e vicinanza – ha sostenuto Giordano – all’imprenditore colpito in questa triste e amara vicenda. Siamo come sempre al fianco della gente che lavora e che vuole investire sul nostro territorio. Ci appelliamo – ha infine concluso il primo cittadino – alle Forze dell’ordine convinti che, come dimostrato anche nel recente passato, sappiano assicurare alla Giustizia i malfattori. Ancora un abbraccio di solidarietà all’imprenditore vittima, ma sappia che Mileto è con lui e contro ogni atto di violenza o di minaccia».