Nicotera, entra in farmacia e accoltella il marito della titolare

1 minuto per la lettura

Un giovane 24enne entra in una farmacia di Nicotera e accoltella il marito della farmacista. Il ferito trasferito all’ospedale di Catanzaro

NICOTERA – Dramma in via III Rione Margherita a Nicotera. Un ragazzo di 24 anni, R.P., è entrato all’interno della farmacia Medma e ha accoltellato con un fendente G.S., 55 anni, marito della titolare dell’esercizio. L’uomo, colpito alla gola, è stato soccorso e trasportato in condizioni gravi all’ospedale “Piugliese-Ciaccio” di Catanzaro con l’elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni, non si tratterebbe di un tentativo di rapina: l’aggressore, infatti, avrebbe agito in uno stato di confusione. Dopo il violento attacco, si è recato in un bar nelle vicinanze, dove ha raccontato quanto appena compiuto. Lì è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri, allertati nel frattempo.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.