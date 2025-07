Accoltellato in farmacia a Nicotera, adesso è fuori pericolo

2 minuti per la lettura

NICOTERA – E’ fuori pericolo ieri l’informatore scientifico di Vibo, accoltellato ieri pomeriggio nella farmacia della moglie, a Nicotera, da un 24enne arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Antonio Nazareno Sergi, 60 anni, ha ricevuto un fendente alla gola scagliato dal giovane; e a soccorrerlo alcuni testimoni presenti nell’attività e tramite elisoccorso trasferito all’ospedale di Catanzaro. La lama del coltello ha sfiorato la carotide.

A confermare la notizia il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco: “Cari concittadini, sono davvero contento di comunicarvi che, ho appena ricevuto notizie incoraggianti dal Presidio Ospedaliero di Catanzaro riguardo Antonio Nazareno Sergi. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo: sembra che non sia in pericolo di vita. Questa notizia è un vero e proprio sollievo per tutti noi, che stiamo seguendo con ansia la sua situazione. Quanto avvenuto ci ha colpiti profondamente e il dolore si fa sentire in tutta la nostra comunità. Superate queste ore di angoscia ora è fondamentale far sentire la nostra vicinanza e pertanto invito la cittadinanza a unirsi in questo momento di solidarietà, a far sentire il nostro affetto e sostegno ad Antonio alla famiglia ed a tutto lo staff della farmacia Medma”.

IL POSSIBILE MOVENTE

Secondo quanto sta emergendo dalle indagini ragazzo è il figlio del precedente titolare della farmacia che l’informatore scientifico e la moglie hanno comprato. Inoltre, da quanto sembra emergere in queste ore, la questione avrebbe anche a che fare con gli appartamenti siti sopra la farmacia, che erano sempre di proprietà del padre del ragazzo, poi comprati all’asta dall’informatore scientifico. E pertanto non è da escludere che in precedenza ci fossero stati diverbi, ma su questo aspetto stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura di Vibo