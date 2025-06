Arbitro vibonese salva la vita ad un calciatore colpito da malore

2 minuti per la lettura

Due arbitri, tra cui un poliziotto vibonese, hanno salvato la vita a un giocatore colpito da malore. Il fatto a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena, durante la finale di calcio a 7 dell’Aics, Associazione italiana Cultura Sport.

Arbitri eroi (tra cui un poliziotto vibonese, l’altro finanziere) salvano la vita ad un calciatore, colpito da malore, soccorso, quindi trasferito in ospedale e adesso fuori pericolo. È quanto accaduto stamani, domenica 15 giugno, a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena, teatro delle finali dei Tornei nazionali di Calcio a 5, Calcio a 7 e Calcio a 11 organizzati dall’Aics (Associazione italiana Cultura Sport).

SALVATA VITA A CALCIATORE COLTO DA MALORE

L’episodio si è verificato nel corso della finale del torneo di Calcio a 7 tra Argentinos Junior, formazione romana, e la squadra bellunese dei Busana Young. Sostituito nel finale della prima frazione, un calciatore dell’Argentinos è stato colpito da malore, accasciandosi al suolo. Tra i primi ad accorgersi dell’accaduto, il designatore arbitrale, Vincenzo Fazzari, docente di Polistena, centro della provincia di Reggio Calabria.

ARBITRO POLIZIOTTO VIBONESE

La concitazione ha immediatamente distratto i calciatori in campo e indotto i due arbitri, Antonio Nesci (assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra volanti della Questura di Vibo Valentia) e Silvio Pantano (brigadiere della Guardia di finanza in forza al servizio di scalo-frontiera nell’Aeroporto di Fiumicino) ad interrompere il gioco e a precipitarsi verso il calciatore privo di conoscenza, facendosi carica, in pratica, delle operazioni di primo soccorso.

CALCIATORE STABILIZZATO

Praticamente le necessarie manovre e posto in posizione laterale di sicurezza dall’arbitro Nesci, il calciatore ha via via recuperato piena conoscenza fino all’arrivo di un’ambulanza che stabilizzato il paziente lo ha immediatamente trasferito in ospedale a Cesena per accertamenti di carattere cardiologico e neurologico.

La gara tra Argentinos e Busana, non essendoci più le condizioni di serenità necessarie alla disputa dell’evento sportivo, è stata sospesa e, quindi, rinviata a data da destinarsi.