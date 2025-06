Poliziotto vibonese salva la vita ad un calciatore: arriva l’elogio di Piantedosi

2 minuti per la lettura

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha voluto rendere omaggio ad Antonio Nesci, poliziotto vibonese che ha salvato la vita a un calciatore

VIBO VALENTIA – “Un intervento decisivo, frutto della professionalità e dello spirito di servizio che accompagnano le donne e gli uomini delle nostre Forze dell’ordine ogni giorno, anche quando non indossano la divisa.”

Con queste parole, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha voluto rendere omaggio ad Antonio Nesci, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Vibo Valentia. L’agente si è reso protagonista di un gesto eroico nei giorni scorsi durante una partita amatoriale di calcio in provincia di Forlì-Cesena.

Nel corso della finale del torneo di Calcio a 7 tra Argentinos Junior (Roma) e Busana Young (Belluno), un giovane calciatore della formazione romana è stato colpito da un improvviso malore, accasciandosi a terra privo di sensi. La scena ha gettato nel panico compagni di squadra e pubblico, ma la reazione pronta e lucida di Nesci ha fatto la differenza.

IL GESTO EROICO DEL POLIZIOTTO

Il poliziotto, che in quel momento stava arbitrando la partita assieme al collega Silvio Pantano, brigadiere della Guardia di Finanza in servizio all’Aeroporto di Fiumicino, ha immediatamente interrotto il gioco per correre in soccorso del giovane atleta.

Grazie alla sua preparazione e alla freddezza dimostrata, Nesci ha iniziato le manovre di primo soccorso, mantenendo il controllo della situazione e riuscendo a far riprendere conoscenza al ragazzo prima dell’arrivo dei sanitari. L’intervento si è rivelato provvidenziale e il calciatore successivamente trasportato all’ospedale di Cesena per le cure del caso.

Fondamentale anche la prontezza del designatore arbitrale Vincenzo Fazzari, docente di Polistena (Reggio Calabria), tra i primi ad accorgersi del malore e a segnalare l’emergenza.

Il gesto di Antonio Nesci non è passato inosservato: oltre al riconoscimento ufficiale del ministro, l’episodio ha suscitato profonda gratitudine e ammirazione tra i presenti e sul web, diventando un esempio concreto di dedizione e spirito di servizio. Anche fuori dal contesto istituzionale e senza la divisa, uomini come Nesci continuano a incarnare i valori delle Forze dell’Ordine, dimostrando quanto il senso del dovere non conosca orari né ruoli.