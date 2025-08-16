X
Vibo, scontro tra auto all'incrocio di Zungri: diversi feriti

16 Agosto 2025

Il luogo dell'incidente

VIBO VALENTIA – Un grave incidente stradale, con feriti, si è verificato all’incrocio tra la Strada Provinciale 17 e la zona di Zungri: lo scontro è stato tra due auto. Coinvolti sei passeggeri: cinque adulti e una bambina. I feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Vibo Valentia.

Secondo le prime informazioni, tra i coinvolti dello scontro di Vibo si contano tre residenti calabresi e tre provenienti dalla provincia di Cuneo: i feriti sono stati prontamente soccorsi da due ambulanze del 118 intervenute tempestivamente.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

