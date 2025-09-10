È morto il piccolo Francesco, schiacciato da una trave al parco urbano di Vibo.

1 minuto per la lettura

Non ce l’ha fatta il piccolo Francesco, il bimbo schiacciato da una trave al parco urbano di Vibo Valentia è morto a Roma dove lo avevano trasferito nel disperato tentativo di salvargli la vita

VIBO VALENTIA – Non ce l’ha fatta Francesco, il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito, venerdì scorso al parco urbano, da una trave in legno che gli ha schiacciato il fegato. Il quadro clinico sembrava essere migliorato dopo il secondo intervento chirurgico avvenuto al Bambino Gesù di Roma, dopo essere stato trasferito da Vibo a bordo di un aereo militare, ma è precipitato nelle ultime ore fino al decesso.

All’ospedale di Vibo, i medici avevano sottoposto il piccolo ad un primo intervento riuscendo a tamponare l’emorragia ma, vista la gravità delle condizioni, si era deciso il trasferimento al centro specializzato della Capitale.

La notizia ha gettato nella disperazione i genitori del bambino, che hanno vegliato su di lui fino alla sua morte, i familiari e i tantissimi vibonesi rimasti col fiato sospeso nella speranza di un lieto fine che purtroppo non c’è stato.

E con la morte del piccolo, sotto il profilo giudiziario, cambia l’ipotesi accusatoria che diventa omicidio colposo.