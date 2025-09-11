L’addio della diocesi di Mileto al piccolo Francesco, funerali nel Duomo di Vibo

2 minuti per la lettura

Sabato 13 settembre i funerali del piccolo Francesco nel Duomo di San Leoluca a Vibo, presieduti dal vescovo della diocesi Attilio Nostro. La città stretta nel dolore ricorda il piccolo la cui vita è stata spezzata da un tragico incidente

VIBO VALENTIA – La comunità diocesana e l’intera città di Vibo Valentia si preparano a dare l’ultimo saluto al piccolo Francesco Mirabelli. Il bambino rimasto vittima del drammatico incidente avvenuto lo scorso 5 settembre al Parco urbano “Moderata Durant”. Le esequie si terranno sabato 13 settembre alle ore 17.00 nel Duomo di San Leoluca e saranno presiedute dal vescovo Attilio Nostro, che in queste settimane ha seguito con partecipazione e vicinanza la vicenda.

«Abbiamo condiviso la speranza, invocando insieme la forza della vita. Oggi, con profondo dolore, accogliamo la notizia della sua nascita al Cielo». Ha dichiarato la diocesi in una nota, ringraziando i medici per la professionalità e l’umanità dimostrate fino all’ultimo.

La tragedia al Parco urbano

Il pomeriggio del 5 settembre, Francesco stava giocando all’interno del Parco urbano quando una trave in legno, parte di una struttura del percorso fitness, si è improvvisamente staccata, colpendolo violentemente. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Jazzolino, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e successivamente trasferito, con un volo di Stato, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Nonostante gli sforzi dei medici e la preghiera incessante della comunità, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino alla dichiarazione di morte cerebrale. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera città.

Indagini e responsabilità

Sul tragico episodio la Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti stanno verificando se la struttura fosse stata collaudata, se l’area fosse stata effettivamente consegnata al Comune e quali fossero le condizioni di sicurezza. Il Parco urbano, intanto, è stato posto sotto sequestro.

Il dolore della comunità di Vibo per la morte di Francesco, sabato i funerali

Il volto sorridente di Francesco, la sua giovane vita spezzata da un incidente tanto assurdo quanto evitabile, sono diventati il simbolo di un dolore collettivo. Messaggi di cordoglio sono arrivati da ogni parte del territorio, mentre la diocesi ha invitato i fedeli a stringersi attorno alla famiglia con la preghiera e la vicinanza concreta.

«La perdita di Francesco – ha sottolineato la curia – è una ferita che segna profondamente tutti noi. Continuiamo a pregare per i suoi genitori, i suoi cari e per tutti coloro che portano nel cuore questa sofferenza». Sabato, nel Duomo di San Leoluca, Vibo Valentia si fermerà per abbracciare idealmente il piccolo Francesco e la sua famiglia, in un commosso addio che unisce fede e comunità.